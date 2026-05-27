Hendrik Duryn ist glücklich als "Der Lehrer" bekannt zu sein

Wenn Hendrik Duryn (58) auf der Straße unterwegs ist, kommt es nicht selten vor, dass Fans ihn ansprechen – allerdings weniger als den Schauspieler Hendrik Duryn, sondern vielmehr als seinen Seriencharakter Stefan Vollmer aus der RTL-Kultserie Der Lehrer. Genau dieses Phänomen hat der 58-Jährige nun bei der Premiere der zehnten Staffel im Promiflash-Interview zum Thema gemacht. Denn offenbar hört er den Satz "Sie sind doch der Lehrer, oder?" so regelmäßig, dass er ihn sogar als Titel für sein Buch gewählt hat.

Im Promiflash-Interview erklärte er, warum ihn das nicht nervt, sondern rührt: "Überhaupt nicht. Gar nicht. 'Sie sind doch der Lehrer, oder?', weil das impliziert ja nicht, es geht um dich als Schauspieler und ich kenne deinen Namen. Sondern es heißt immer: 'Ich kenne die Serie und die hat was mit mir gemacht.' Also, es geht um mich als Zuschauer. Und das ist wunderbar." Für den TV-Star steckt in dem Satz weniger Promi-Kult als vielmehr eine Rückmeldung aus erster Hand: Menschen verbinden die Serie mit eigenen Erlebnissen – und erzählen das dem Darsteller persönlich.

Diese Bindung scheint auch der Grund zu sein, warum Hendrik nach wie vor so leidenschaftlich dabei ist. Die zehnte Staffel von "Der Lehrer" ist seit dem 21. Mai auf RTL+ verfügbar und läuft ab dem 28. Mai auch linear bei RTL. Seit der allerersten Folge spielt der Schauspieler darin wieder den charismatischen Pädagogen Stefan Vollmer – eine Rolle, die ihn längst untrennbar mit der Serie verbindet.

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Imago Hendrik Duryn beim Fotoshooting in Leipzig

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RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

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Bauer Stars&Stories Hendrik Duryn und Jessica Ginkel am Set von "Der Lehrer"