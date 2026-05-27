Großer Fail: Harper's Bazaar leakt die GNTM-Gewinner 2026

Eigentlich sollte die Spannung bis zur letzten Sekunde erhalten bleiben – doch nun ist das wohl gehütete Geheimnis von Germany's Next Topmodel schon einen Tag vor dem großen Finale geplatzt. Das Modemagazin Harper's Bazaar hat die diesjährigen Gewinner offenbar vorab geleakt, indem es die Ausgaben mit den Siegerfotos bereits an seine Abonnenten verschickte. Auf dem Cover sowie in dem Magazin sind sowohl die Gewinnerin als auch der Gewinner der diesjährigen Staffel zu sehen. Die Bilder verbreiteten sich rasend schnell im Netz – auf Instagram und Reddit wurden sie bereits tausendfach geteilt.

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen will, wer GNTM 2026 gewinnt, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" läuft morgen Abend auf ProSieben. In diesem Jahr kämpfen Aurélie, Daphne, Anna, Ibo, Tony und Godfrey um die begehrten Titel. Besonders ist dabei, dass das Finale bereits im Februar in den USA aufgezeichnet wurde – ein Novum für die Sendung. Bis zuletzt hatten alle Beteiligten Stillschweigen bewahrt, doch nun kam heraus: Bei den Gewinnern soll es sich um Aurélie und Ibo handeln. Dass der Leak ausgerechnet durch ein renommiertes Modemagazin passierte, sorgt bei zahlreichen Fans für Enttäuschung. Viele zeigen sich im Netz frustriert darüber, dass die Überraschung nun dahin ist.

Schon vor einigen Wochen hatte ein Instagram-Post von ProSieben für Aufruhr gesorgt: Auf der offiziellen Seite der Castingshow waren zwei Magazin-Cover veröffentlicht worden, auf denen lediglich die Silhouetten der diesjährigen Sieger zu erkennen waren. Damals spekulierten Fans bereits, ob damit versehentlich schon Hinweise auf die Gewinner gegeben worden seien. Fest stand dabei: Die Sieger würden das Cover der deutschen Harper's Bazaar zieren und jeweils ein Preisgeld von 100.000 Euro erhalten. Seit 2024 werden bei "Germany's Next Topmodel" sowohl ein weibliches als auch ein männliches Topmodel gekürt.

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club in Köln, Mai 2026

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne

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Reddit / r/gntm / Good-Money-107 Aurélie auf dem "Harper's Bazaar"-Cover 2026

Reddit / r/gntm / Good-Money-107 Aurélie und Ibo auf dem "Harper's Bazaar"-Cover 2026