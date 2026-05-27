Marie Nasemanns Ex Sebastian Tigges ist wieder vergeben

Ein Jahr nach dem Bekanntwerden seiner Trennung von Marie Nasemann (37) hat Sebastian Tigges (41) nun in seinem Podcast "Tigges trifft" sein neues Liebesglück öffentlich gemacht. In der Folge vom 26. Mai sprach der 41-Jährige offen über sein Privatleben und ließ dabei keine Fragen offen: "Ich bin... verliebt", gestand er zunächst. Als sein Gesprächspartner im Studio einfühlsam nachfragte, ob das bedeute, dass er in einer Beziehung sei, antwortete Sebastian mit fester Stimme: "Ich würde sagen, ich bin in einer Beziehung. Ja." Der zweifache Vater hat nach der Trennung von Marie also wieder eine feste Partnerin an seiner Seite.

Den emotionalen Moment aus der Podcastfolge teilte der Kolumnist anschließend auch als Video auf seinem Instagram-Profil, wo ihm rund 161.000 Menschen folgen. Die Liebesbotschaft kam bei seiner Community bestens an: Innerhalb kurzer Zeit füllte sich die Kommentarspalte mit Glückwünschen und Jubelrufen. "Wie schön. Ich freu mich für dich", schrieben viele Fans, andere kommentierten begeistert: "Na endlich! Das freut mich für dich." Sebastian und Marie hatten im Mai 2025 ihre Trennung bekannt gegeben – nach der Hochzeit 2021 und zwei gemeinsamen Kindern. Damals erklärten sie gemeinsam: "Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können."

Gegenüber Bild hatte Sebastian vor Kurzem erklärt, warum es mit Marie am Ende nicht mehr funktionierte. Er habe sogar seinen Job in einer Großkanzlei aufgegeben und ein Jahr Elternzeit genommen, um sich die Aufgaben zu Hause "fifty-fifty" zu teilen. Trotzdem sei die Beziehung in einen Strudel aus Aufrechnen und Verhärtung geraten. "Marie brachte, wie ich fand, nie genug Wertschätzung für meine Leistung auf. Für sie fühlte es sich ähnlich an", sagte er. Und er legte nach: "Ich glaube, Marie und ich waren einfach nicht kompatibel. Das hätte auch ohne Kinder irgendwann geendet."

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Imago Sebastian Tigges bei der Verleihung des Deutschen Podcast Award 2026 im Großen Sendesaal des rbb in Berlin

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IMAGO / Eventpress Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Bertelsmann-Party im September 2025

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IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024