Gemütlich: Adam Sandler rockt Filmpremiere im Schlabberlook

Hollywoodstar Adam Sandler (59) hat bei der Premierenfeier von Netflix' "Office Romance" in Los Angeles mal wieder bewiesen, dass ihm gesellschaftlicher Erwartungsdruck kaum egaler sein könnte. Während andere Promis in Designerroben vor den Fotografen in steife Posen verfielen, schlenderte der Schauspieler im ultralässigen Oversize-Hoodie und einer Freizeitbuxe über den roten Teppich. Dresscodes sind für Adam eben keine Regeln, sondern lediglich unverbindliche Empfehlungen. Statt durchgestylter Eleganz gab es für die Kameras das volle Wohlfühlprogramm: Der Comedian verteilte Küsschen an seine Ehefrau Jackie Sandler (51) und winkte gut gelaunt in die Menge.

Dieser demonstrative Schlabberlook bildete einen schönen Kontrast zur restlichen Star-Riege auf dem Event. Während sich die Kollegen klassisch in Schale geworfen hatten, verweigerte Adam das feine Spiel komplett. Dabei flanierten in Sichtweite echte Hochglanz-Schwergewichte wie Heidi Klum (52) und Leonardo DiCaprio (51) über den Teppich, während Pop-Ikone Rihanna (38) einmal mehr demonstrierte, dass sie die Klaviatur der Mode perfekt beherrscht. Viele der anwesenden Prominenten nutzten das Scheinwerferlicht zudem pflichtbewusst, um für diverse Charity-Projekte die Werbetrommel zu rühren.

Dass der König des gemütlichen Chics im Hoodie aufläuft, nimmt ihm im Haifischbecken Hollywood übrigens längst niemand mehr krumm. Adam gilt als einer der absoluten Topverdiener der Branche – auch dank millionenschwerer Deals mit Streaming-Giganten wie Netflix. Wer beruflich so fest im Sattel sitzt, darf eben auch im Freizeitlook zur Arbeit erscheinen. Zumal er an seiner Seite die perfekte Komplizin weiß: Ehefrau Jackie, mit der er seit den späten 90ern ein unerschütterliches Duo bildet, teilt nicht nur regelmäßig das Filmset mit ihm, sondern trägt auch seine modische Verweigerung auf dem roten Teppich mit stoischer Gelassenheit mit.

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Getty Images Adam Sandler und seine Frau Jackie Sandler bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" im Egyptian Theatre in Los Angeles am 26. Mai 2026

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Getty Images Jackie, Adam, Sunny und Sadie Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

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Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler am 10. Juli 2013