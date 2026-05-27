"Emily in Paris"-Star Pierre Deny verstirbt mit 69 an ALS

Traurige Nachrichten aus der Welt der Netflix-Serie Emily in Paris: Der französische Schauspieler Pierre Deny ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Er erlag einer Erkrankung an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS – einer schweren Nervenkrankheit, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift. Seine Töchter bestätigten seinen Tod in einem gemeinsamen Statement, wie Daily Mail berichtet. "Mit tiefer Betroffenheit geben wir das Ableben von Pierre Deny bekannt, das diesen Montag infolge eines plötzlichen und schweren Verlaufs von ALS eingetreten ist", hieß es dort.

Zuvor war seine Erkrankung nicht öffentlich gewesen. ALS gilt als unheilbare, degenerative Erkrankung des Nervensystems, bei der die für die Muskelsteuerung zuständigen motorischen Nervenzellen absterben. Dies führt zu fortschreitendem Muskelschwund und Lähmungen. Im Netz meldeten sich einige seiner Wegbegleiter zu Wort. Die bulgarisch-französische Sängerin und Schauspielerin Sylvie Vartan würdigte ihn auf Instagram mit bewegenden Worten: "Mit großer Trauer habe ich vom Tod Pierre Denys erfahren. Ich habe viele wundervolle Momente mit ihm auf der Bühne in Isabelle Mergaults Theaterstück geteilt. Er war ein großzügiger Schauspieler und ein sensibler und lustiger Mensch. In diesen schmerzhaften Momenten sind meine Gedanken bei seiner Familie und seinen Liebsten."

Pierre war in Frankreich vor allem durch seine langjährige Mitwirkung in der Soap "Demain nous appartient" bekannt. Internationalen Erfolg erlangte er durch seine Rolle in der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris", wo er an der Seite von Lily Collins (37) spielte. Er verkörperte den Modeboss Louis de Léon, CEO des Modekonzerns JVMA – eine Rolle, die er in Staffel drei und vier der Show verkörperte. In der Serie war sein Charakter Louis der Vater von Nicholas de Léon, gespielt von Paul Forman (32), der wiederum eine Beziehung mit Emilys bester Freundin Mindy Chen führte.

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Imago Pierre Deny, Schauspieler

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Imago Pierre Deny, Schauspieler

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Getty Images Cast und Team von "Emily in Paris" 2025