Darum ist Lena Schiwioras neuer Freund eine "Green Flag"

Lena Schiwiora (29) macht ihrem Liebsten eine öffentliche Liebeserklärung – und spricht dabei auch über eine dunkle Zeit, die hinter ihr liegt. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte auf Instagram einen emotionalen Post, in dem sie ihren aktuellen Freund als ihre "Green Flag" bezeichnet. Gleichzeitig erinnert sie sich an eine frühere Beziehung, in der Zweifel, Stress und das Gefühl, nie gut genug zu sein, zum Alltag gehört hätten. "Ich hätte nie gedacht, dass sich Liebe so ruhig anfühlen kann!", berichtet sie ihren Followern.

In einer Foto-Show auf der Plattform listet Lena konkret auf, was ihren Freund zur "Green Flag" macht: Er liebe sie nicht nur in ihren besten Momenten, sie fühle sich von ihm gehört, er suche auch nach Streitigkeiten das Gespräch mit ihr, respektiere ein "Nein" sofort und mache ihr das Leben leichter statt schwerer. "Früher war 'Liebe' für mich oft ein Wechsel aus Zweifel, Stress und dem Gefühl, nie genug zu sein", erklärt sie weiter und fügt hinzu: "Heute bin ich mit einer echten Green Flag zusammen und wünsche wirklich jeder Frau auf der Welt, mal dasselbe zu erleben!" Um welchen Ex-Freund es sich bei der toxischen Beziehung handelt, verrät die Influencerin nicht.

Lena ist seit einer Weile mit einem Niederländer zusammen. Anfangs sei die Sprachbarriere groß gewesen. "Am Anfang konnten wir uns eigentlich nur auf Englisch unterhalten – und das, obwohl ich gar kein Englisch konnte", erklärte sie in einem vorangegangenen Beitrag auf Instagram. Für ihren Partner hat die 29-Jährige sogar damit begonnen, Niederländisch zu lernen. Währenddessen übt er fleißig Deutsch. Die beiden kommunizieren seitdem in einem bunten Mix aus allen drei Sprachen.

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Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora und ihr Partner im Dezember 2025

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Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora und ihr Partner

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Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora mit ihrem Partner, Mai 2025