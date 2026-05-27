Josh Heuston verlässt "Off Campus" schon nach Staffel eins

Kurz nach dem Start der neuen Prime-Video-Serie "Off Campus" gibt es für Fans bereits eine traurige Neuigkeit: Josh Heuston, der in der ersten Staffel die Rolle des Sängers Justin Kohl verkörpert, wird in der zweiten Staffel nicht mehr dabei sein. Die Hockeyromanzen-Serie, die auf der Bestseller-Buchreihe von Elle Kennedy basiert, feierte Mitte Mai ihre Premiere und wurde noch vor dem Start für eine weitere Staffel verlängert. In Staffel eins spielte Josh den Schwarm von Hauptfigur Hannah Wells, bevor diese ihr Herz letztendlich an Garrett Graham verliert. Der Schauspieler selbst meldete sich einen Tag nach der Premiere auf Instagram bei seinen Fans mit den Worten: "Ich liebe euch alle von Herzen. Danke, danke, danke."

Showrunnerin Louisa Levy bestätigte Joshs Ausstieg gegenüber TV Guide und erklärte, er stehe für die nächste Staffel nicht zur Verfügung. Eine Rückkehr in späteren Staffeln schloss sie dabei jedoch nicht aus: "Ich liebe Josh und würde ihn nicht abschreiben, wenn ich einen Weg finde, Justin irgendwann zurückzubringen", so Levy. Denn Justins eigene Liebesgeschichte aus der Buchvorlage, in der er auf eine Frau namens Stella trifft, sei bisher noch gar nicht in der Serie aufgegriffen worden.

Josh selbst zeigte sich gegenüber Variety Australia ebenfalls offen für eine mögliche Rückkehr: "Wir werden sehen", sagte er und verwies auf Faktoren wie Drehpläne und Storylines. Auch ohne "Off Campus" bleibt Josh beschäftigt. Wie Deadline berichtete, übernimmt er eine Hauptrolle im Bibelhorror-Thriller "The First Exorcist", für den noch kein Starttermin feststeht. Außerdem ist er Teil des Casts von "Dune: Prophecy" bei HBO, dessen zweite Staffel laut ScreenRant noch im Laufe des Jahres 2026 erwartet wird.

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Amazon Content Services LLC/ Liane Hentscher/Prime Josh Heuston in einer "Off Campus"-Szene

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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