Traumhaftes Date: Wird bei "Die Bachelors" schon geknutscht?

Sebastian Paul lässt bei Die Bachelors nichts anbrennen. In Folge vier lädt er Nadja auf ein Einzeldate ein – die beiden fahren mit einem alten Pick-up-Truck zu einem See, wo sie in traumhafter Kulisse im eiskalten Wasser baden. Beim Planschen sprechen sie über Intimität. Nadja fragt nach, ob Sebastian in der Kennenlernphase keine Nähe brauche, da er zuvor etwas Ähnliches angedeutet hat. Sebastian fragt daraufhin neckend nach: "Körperliche Nähe? Willst du ausprobieren?" Die beiden strahlen einander an und umarmen sich zärtlich im Wasser. Ob es tatsächlich zum ersten Kuss der Staffel kommt, bleibt vorerst offen – die Folge endet mit dieser Aufnahme. Der Verdacht liegt jedoch nahe.

Ist Nadjas Favoritinnenstatus damit besiegelt? Sebastian gerät nach dem Date regelrecht ins Schwärmen über die 28-Jährige. "Es fühlt sich sofort schön an, wenn sie in meiner Nähe ist. Ich fühle mich wohl, ich muss nicht nachdenken, wie ich jetzt bin, sondern kann ich selbst sein. Das ist das Schönste, was man in dem Moment fühlen kann", findet er. Auch Nadja scheint nach dem Date beglückt zu sein. "Ich weiß nicht, was zwischen uns ist – aber irgendwas ist da", erzählt sie grinsend. Die Stuttgarterin gibt zu, sie habe sich noch nie bei jemandem so schnell fallen lassen können, wie bei Sebastian.

Wie die Vorschau zeigt, bleibt es aber nicht nur bei einem positiven Kribbeln im Bauch: Bei Nadja kullern in Folge fünf die Tränen. Eine Aufnahme zeigt, wie sie ihre Tränen trocknet und schluchzt: "Ich finde es schade, wenn was ist, dass man mich dann nicht drauf anspricht." Folgt auf den Höhenflug mit Sebastian also die Krise? Und auch bei Bachelor Tim Reitz ist in der kommenden Folge wohl viel los. Er betont in der Vorschau: "Der Kuss war super." Wem er nähergekommen ist, verrät er dabei allerdings noch nicht.

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL Nadja und Sebastian bei ihrem Date am See bei "Die Bachelors"

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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