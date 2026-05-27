Michael Douglas' Tochter Carys feiert ihr Theaterdebüt

Carys Zeta Douglas (23) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern: Die Tochter von Michael Douglas (81) und Catherine Zeta-Jones (56), die noch vor einem Jahr zusammen mit ihrem Bruder nach Argentinien gereist ist, um die beeindruckende Natur des Landes zu erkunden, gibt nun ihr professionelles Bühnendebüt in New York City. Ab dem 20. Juni ist sie in einer Inszenierung von Anton Tschechows Klassiker "Die Möwe" zu sehen, die von der Theatercompany Solid Flesh als ortsgebundenes, mehrteiliges Theatererlebnis umgesetzt wird. Die Aufführungen finden laut People in der Brooklyner Spielstätte St. Lydia's statt und laufen nur bis zum 27. Juni – ein streng begrenztes Gastspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Carys selbst hatte bereits bei der "2025 PAC NYC Icons of Culture Gala" gegenüber dem Magazin People ihren Wunsch bekundet, eine Karriere in den darstellenden Künsten zu verfolgen: "Ich bin mit Theater aufgewachsen und habe Schauspiel nicht im Studium belegt – aber genau deshalb freue ich mich, in einem so lehrreichen Kunstumfeld zu sein, und hoffe, dass da noch mehr kommt." Dieses Statement machte Carys kurz nachdem sie ihr Studium an der Brown University mit einem Abschluss in Film und Internationalen Beziehungen abgeschlossen hatte. Ihre Mutter Catherine hatte die Graduierung im Mai 2025 mit einem bewegenden Instagram-Post gewürdigt, auf dem Michael und sie ihre Tochter auf die Wangen küssen. Dazu schrieb sie: "Wir sind beide gerade so stolze Eltern!! Es fängt erst an!!"

Nun folgt mit dem Bühnendebüt der nächste große Schritt für die junge Nachwuchsschauspielerin. Carys ist nicht das einzige Kind des Hollywood-Paares, das in der Unterhaltungsbranche aktiv ist. Ihr Bruder Dylan (25), der ebenfalls aus der Ehe von Michael und Catherine stammt, hat unlängst als Schauspieler und Produzent des Kurzfilms "I Will Come to You" an der Seite von Peter Facinelli (52) seinen Einstand gegeben. Auch Carys selbst war bereits vor ihrem Bühnendebüt schauspielerisch tätig: Sie übernahm die Hauptrolle in dem von Spike Lee (69) produzierten Kurzfilm "F*ck That Guy", in dem sie die Figur der Frankie spielte.

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Getty Images Carys Zeta Douglas und Michael Douglas beim cons of Culture Gala in New York 2025

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Carys Zeta Douglas, 2023

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Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Dylan Douglas bei der Premiere von "America's Burning" 2024