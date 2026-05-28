Ohne Babybauch auf Red Carpet: Samara Weaving ist Mama

Babyfreuden in Hollywood: Samara Weaving (34) hat offenbar ihr erstes Kind zur Welt gebracht – und präsentiert sich nur kurze Zeit später strahlend auf dem Red Carpet in Los Angeles. Die Schauspielerin machte am Dienstag im Meryl Streep (76) Center for Performing Artists Werbung für ihren neuen Film "Carolina Caroline" und überraschte dabei mit verschwundenem Babybauch, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. An der Seite ihres Mannes Jimmy Warden, mit dem sie seit einigen Jahren verheiratet ist, zeigte sich die Australierin in einem cremefarbenen Oberteil, feiner Nadelstreifenhose und knallroten Pumps. Über den Nachwuchs selbst verrieten Samara und der Regisseur bisher jedoch nichts: Weder Name noch Geschlecht des Babys sind bislang bekannt, auf ihren Social-Media-Kanälen blieb es ebenfalls still.

Bereits im vergangenen Dezember hatte Samara ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, als sie während einer Pressetour zu "Ready or Not 2: Here I Come" eine Reihe von Babybauchfotos auf Instagram teilte. Damals zeigte sich die Schauspielerin mal in funkelndem Kleid auf einer Couch, mal in transparenten Spitzenoberteilen auf dem Balkon ihres Zuhauses in Los Angeles – immer mit gut sichtbarer Kugel. Die Reaktionen fielen überschwänglich aus: In der Kommentarspalte sammelten sich Glückwünsche von Freunden und Kollegen, darunter auch ihr Ehemann Jimmy, der scherzhaft fragte, wer denn der Vater sei. Seither blieb das Paar mit weiteren Schwangerschafts-Updates eher zurückhaltend und hielt Details weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Privat führen Samara und Jimmy ein eher ruhiges Leben fernab der großen Promi-Bühne. Die beiden hatten sich am Set der Netflix-Horrorkomödie "The Babysitter" kennengelernt und 2019 heimlich geheiratet, wie das Magazin Who berichtete. In Interviews erwähnte die Schauspielerin ihren Ehemann zwar gelegentlich, sprach aber nur selten über ihr Privatleben und konzentrierte sich meist auf neue Filmprojekte. Samara, die als Nichte von "Herr der Ringe"-Star Hugo Weaving (66) in eine Schauspielerfamilie hineingeboren wurde, hat sich in den vergangenen Jahren mit Rollen in Kinohits und Serien einen eigenen Namen gemacht. Ihre Schwangerschaft inszenierte sie damals mit viel Humor und stilvollen Fotos, nun scheint sie ihr neues Familienglück lieber im kleinen Kreis zu genießen – während sie auf dem roten Teppich bereits wieder souverän in High Heels über den Teppich schreitet.

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Getty Images Samara Weaving bei Clarins’ "The Night Of Extra" mit Babybauch, März 2026

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Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025

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Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025

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