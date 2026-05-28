Meghans geheime Botschaft: Versöhnung mit König Charles?

Zum achten Hochzeitstag haben Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) vergangene Woche auf Instagram neue Fotos ihrer Trauung geteilt – und die Bildauswahl sorgt für Gesprächsstoff. Die Herzogin veröffentlichte zwei große Fotoalben mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen vom Hochzeitstag am 19. Mai 2018. Besonders auffällig: Von den Royals ist nur König Charles III. (77) auf den Bildern zu sehen. Royal-Expertin und Buchautorin Ingrid Seward sieht darin eine klare Botschaft der 44-Jährigen. Gegenüber dem britischen Mirror erklärte sie: "Meghan tut nichts ohne Absicht, also sendet sie eine Botschaft. Die Botschaft lautet: 'Wir sind immer noch ein wichtiger Teil eurer Familie.'"

Die geteilten Aufnahmen zeigen unter anderem Sir Elton John (79) am Klavier, Tanzszenen vom Hochzeitsempfang sowie Meghans Mutter Doria Ragland. Auffällig abwesend sind dagegen Prinz William (43), der damalige Trauzeuge von Prinz Harry, sowie Prinzessin Kate (44). Ingrid zufolge erinnern die Bilder an eine Zeit, in der Meghan und Charles eine enge Beziehung pflegten – der König war es, der Meghan damals in der St.-George's-Kapelle einen Teil des Weges zum Altar führte, weil ihr Vater Thomas Markle Sr. (81) wegen einer Herzoperation nicht anwesend sein konnte. "Charles hatte so große Hoffnungen für die Ehe und war in gewisser Weise geehrt, ein Teil davon zu sein", so Ingrid. "Er war sehr berührt gewesen, dass sie wollte, dass er sie zum Altar führt."

Der Weg zu einer echten Annäherung dürfte jetzt allerdings lang sein. Seit Meghan und Prinz Harry 2020 ihre royalen Pflichten aufgaben, ist die Kluft zur Königsfamilie tief geworden – befeuert durch das Interview bei Oprah Winfrey (72) und Harrys Enthüllungsbuch "Spare". Meghan soll Charles zuletzt im Sommer 2022 persönlich getroffen haben, als das Paar mit seinen Kindern Archie und Lilibet für die Platinjubiläumsfeierlichkeiten von Queen Elizabeth II. (†96) nach Großbritannien reiste. Ingrid beschreibt Charles' Umgang mit Konflikten so: "Seine Art, mit Verletzungen umzugehen, ist, den Kopf in den Sand zu stecken – ähnlich wie einst seine Mutter." Ob der König bereit ist, Meghans Signal aufzugreifen, bleibt offen.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

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https://www.instagram.com/p/DYgthAInEWE/?img_index=3 Meghan Markle am Tag ihrer Hochzeit

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022