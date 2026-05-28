Jennifer Lopez enthüllt Tattoo-Cover nach Trennung von Ben

Rund zwei Jahre nach ihrer Trennung von Ben Affleck (53) gibt Jennifer Lopez (56) nun unfreiwillig einen ersten Blick auf das überarbeitete Tattoo frei, das sie einst zu Ehren des Schauspielers stechen ließ. Die Sängerin feierte am Memorial Day mit Familie und Freunden in ihrem Anwesen im kalifornischen Hidden Hills, als plötzlich ihr überarbeitetes Liebestattoo für Ben Affleck ins Blickfeld rückte. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, umarmt Jennifer ihren Sohn Max (18) – dabei rutscht ihr cremefarbenes Kleid ein Stück zur Seite und gibt den Blick auf das Motiv an ihrer Rippe frei. Zu erkennen ist das frühere Unendlichkeitszeichen, das sie sich am Valentinstag 2023 als Symbol für ihre Liebe zu Ben stechen ließ. Doch der Name des Schauspielers ist nun deutlich mit schwarzer Tinte überdeckt.

Das ursprüngliche Tattoo zeigte ein Infinity-Symbol mit den geschwungenen Vornamen der beiden – oben rechts stand "Ben", unten links "Jennifer". Schon vor einiger Zeit hatte der Gossip-Account Deuxmoi berichtet, die Musikerin habe Bens Namen mit einem Kolibri überstechen lassen, den sie als persönliches Hoffnungszeichen sehe. In der aktuellen Bildserie ist allerdings kein klarer Vogelumriss zu erkennen, nur die dunkle Abdeckung des Namens. Auch auf weiteren Aufnahmen vom Memorial-Day-Wochenende, auf denen Jennifer im weißen String-Bikini am Pool ihres 18-Millionen-Dollar-Anwesens sonnt, blitzt das Cover-up erneut hervor. Medien weisen darauf hin, dass sich die Künstlerin bisher nicht selbst zu der Veränderung geäußert hat.

Ben hatte sich seinerzeit ebenfalls ein Partnertattoo stechen lassen: zwei sich kreuzende Pfeile mit den Initialen "J" und "B", die Jennifer damals stolz auf Instagram präsentierte. Die beiden hatten ihre frühere Hollywood-Romanze 2021 wieder aufleben lassen und 2022 geheiratet, bevor Jennifer im August 2024 – ausgerechnet an ihrem zweiten Hochzeitstag – die Scheidung einreichte; im Januar 2025 wurde diese laut Bericht rechtskräftig. Trotz des privaten Neuanfangs teilen die beiden weiter viele Erinnerungen. Jennifer integriert ihre Liebesgeschichten häufig in ihre Kunst, so auch in ihr Album "This Is Me... Now", auf dessen Artwork sie den Kolibri als Symbol verwendete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von Netflixs "The Rip" in New York, Januar 2026