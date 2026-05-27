Dieses exotische Tier holt sich Miley Cyrus nach Hause

Miley Cyrus (33) hat ein neues Familienmitglied – und das ist alles andere als gewöhnlich! Die Sängerin adoptierte eine rund 20 Jahre alte Schildkröte aus Afrika. Damit schenkte sie dem Tier ein neues Zuhause. Vermittelt wurde das Reptil über die gemeinnützige Tierschutzorganisation Wags and Walks. Auf Instagram teilte Miley ein Foto, auf dem die Musikerin, die ihr jüngeres Ich mit einem neuen Song ehrte, die Schildkröte mit einem Stück roter Paprika füttert, und schrieb dazu: "Willkommen zu Hause, Teru."

Wags and Walks ist eigentlich auf die Vermittlung von gefährdeten Hunden spezialisiert – Schildkröten gehören normalerweise nicht zu den Tieren, um die sich die Organisation kümmert. Als die Mitarbeiter jedoch erfuhren, dass die Sängerin ein solches Tier adoptieren wollte, machten sie eine Ausnahme und organisierten ihre erste Rettungsaktion dieser Art. "Man weiß wirklich nie, wem man in einem Tierheim begegnet. Als wir hörten, dass Miley Cyrus eine Schildkröte adoptieren wollte, wussten wir, dass wir diese Verbindung möglich machen mussten", schrieb die Organisation auf Instagram. "Nach etwas Organisation standen die Sterne richtig – und Teru fand offiziell sein Zuhause für immer bei Miley."

Gleichzeitig nutzte Wags and Walks den Anlass, um auf die Situation in überfüllten Tierheimen aufmerksam zu machen. Erst kurz zuvor hatte die Organisation 29 Hunde aus einer Einrichtung gerettet, in der zahlreichen Tieren die Einschläferung gedroht hatte. Teru zieht bei Miley ein, kurz nachdem die Sängerin einen ganz besonderen Meilenstein in ihrer Karriere gefeiert hat: Sie erhielt ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Bei der feierlichen Zeremonie war Miley nicht allein – ihr Verlobter Maxx Morando (27), ihre Mutter Tish Cyrus (59) und ihre Schwester Brandi Cyrus (39) standen ihr dabei zur Seite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus feiert ihre frisch enthüllte Walk of Fame Star in Hollywood, 22. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Wags and Walks Sängerin Miley Cyrus adoptiert eine rund 20 Jahre alte Schildkröte aus Afrika, Mai 2026.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus und Tish Cyrus, Februar 2025