Travis Kelce zeigt seiner Taylor die Sportwelt von Cleveland

Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) haben gemeinsam ein NBA-Basketballspiel in Cleveland besucht – und der NFL-Star schwärmt noch immer davon. Im Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) betreibt, erzählte Travis vor Kurzem, wie schön es für ihn war, seine Verlobte in seine Heimatstadt mitzunehmen. Die beiden feuerten dort die Cleveland Cavaliers im Spiel gegen die New York Knicks an. "Taylor wieder nach Cleveland zu holen und ihr meine Wurzeln zu zeigen, ist immer etwas, das ich sehr gerne mache", schwärmte der Footballspieler.

Sein Bruder Jason hakte nach, ob Travis die Popsängerin auch in ihren alten Stadtteil Cleveland Heights mitgenommen habe – immerhin ist der Podcast-Name "New Heights" eine Hommage an genau dieses Viertel. Travis gab zu, dass dafür diesmal keine Zeit gewesen sei. Er betonte außerdem, dass er Taylor nicht zur Cleveland-Sportfan umerziehen wollte. Er versichert: "Das war kein Versuch, Taylor dazu zu bringen, ein Cleveland-Sportsfan zu sein. Das war einfach ein schönes Date." Grundsätzlich mache es ihm Freude, sie an seiner Begeisterung für Sport teilhaben zu lassen. Auf Fotos aus dem Stadion sah Travis müde aus – doch er stellte klar, dass es sich dabei um puren Frust über das schlechte Abschneiden der Cavaliers im letzten Viertel gehandelt habe: "Die Knicks konnten in der Schlussphase einfach keinen Schuss verpassen." Trotz der Niederlage seines Heimatteams genoss er den Abend: "Es war toll, einfach in der Halle zu sein und die Energie in Cleveland zu spüren."

Travis und Jason sind im amerikanischen Football gleichermaßen bekannte Gesichter. Während Travis als Tight End für die Kansas City Chiefs aktiv ist, beendete Jason nach einer langen Karriere als Center bei den Philadelphia Eagles im März 2024 seine Zeit als Profi. Ihr gemeinsamer Podcast "New Heights" ist seit seinem Start ein großer Erfolg. Privat ist Travis seit einiger Zeit mit Taylor zusammen – die beiden sind inzwischen verlobt. Die Sängerin ist bereits mehrfach als leidenschaftliche Zuschauerin bei Spielen von Travis aufgetreten, und nun erwidert er das Interesse, indem er sie in seine eigene Sportwelt einführt.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Spiel der New York Knicks und Cleveland Cavaliers, Mai 2026

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei der New Heights Party im Thriller Country Club in San Francisco, 04. Februar 2026