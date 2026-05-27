"Tatort"-Schauspielerin Swetlana Schönfeld ist verstorben

Traurige Nachrichten aus Berlin: Schauspielerin Swetlana Schönfeld ist tot. Die beliebte Tatort-Darstellerin starb vor rund zehn Tagen im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in ihrer Heimatstadt, wie ihre Agentur Windhuis laut der Bild nun im Namen der Familie bestätigte. Millionen TV-Zuschauer kannten Swetlana vor allem als Mutterfigur der Kommissarin Eva Saalfeld, gespielt von Simone Thomalla (61), in den Leipziger "Tatort"-Folgen. Insgesamt acht Episoden lang stand sie von 2008 bis 2012 an der Seite der TV-Ermittlerin vor der Kamera. Die Beisetzung soll in den kommenden Tagen im engen Kreis stattfinden.

Swetlana Schönfeld prägte nicht nur den "Tatort", sondern auch zahlreiche weitere Produktionen der ARD. So war sie in Serien wie "Rentnercops" oder "Frau Jordan stellt gleich" zu sehen und übernahm 2019 eine der Hauptrollen im ARD-Zweiteiler "Bonusfamilie". Parallel zu ihrer Fernsehkarriere war Swetlana über viele Jahre eine feste Größe auf renommierten Berliner Bühnen. Sie gehörte unter anderem zum Ensemble des Maxim Gorki Theaters und des Berliner Ensembles. Dort arbeitete sie während ihrer langen Theaterlaufbahn mit namhaften Regisseuren wie Thomas Langhoff und Claus Peymann zusammen und wurde einem breiten Theaterpublikum bekannt.

Ihr Lebensweg war von Beginn an von dramatischen Umständen geprägt. Swetlana wurde 1951 in einem Straflager im sowjetischen Kolyma geboren. In einem Interview mit dem Sender RBB erklärte sie 2019: "Meine Mutter war im Zuge der stalinistischen Säuberungen in Moskau verhaftet und zu fünf Jahren Straflager verurteilt worden, mein Vater wurde im Lager ermordet." Mit sechs Jahren kam sie mit ihrer Mutter nach Berlin, ließ sich zunächst zur Kindergärtnerin ausbilden und studierte anschließend Schauspiel an der Staatlichen Hochschule für Schauspielkunst in Berlin-Schöneweide. Bereits ab Mitte der 1970er Jahre stand sie für die DEFA und das Fernsehen der DDR vor der Kamera.

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Imago Swetlana Schönfeld am Deutschen Theater in Berlin, 01.07.2019

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Imago Swetlana Schönfeld in "Furcht und Elend des Dritten Reiches – Die jüdische Frau", Premiere im Pavillon des Berliner Ensembles, 01.03.2009

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Imago Swetlana Schönfeld bei der Premiere von "Und der Zukunft zugewandt" im Kino International, Berlin, 04.09.2019