"Ready or Not"-Star Samara Weaving wird zum ersten Mal Mama

Große Baby-Überraschung in Los Angeles: Samara Weaving (33) hat nun ihre erste Schwangerschaft öffentlich gemacht – und das mit einer Bilderstrecke, die es in sich hat. Die Schauspielerin, bekannt aus "Ready or Not", erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Jimmy Warden, dem Drehbuchautor von "Cocaine Bear", ihr erstes Kind. Auf Instagram präsentierte sie mehrere Babybauchfotos und schrieb dazu: "Bereit oder nicht: Hier komme ich!" Die Aufnahmen zeigen sie mal in einem schwarzen Spitzenoberteil, mal ungeschminkt im geöffneten Bademantel auf einem Hotel-Balkon und mal im glitzernden Negligé auf einer Couch. Die Botschaft: Der Babybauch ist da, und die 33-Jährige teilt ihr Glück – mit Stil und einem Augenzwinkern.

Der freche Slogan ist mehr als ein Wortspiel: Er spielt direkt auf die Fortsetzung der Horrorkomödie an, in der Samara zur Kult-"Final Girl"-Figur wurde. "Ready or Not 2: Here I Come" soll im April 2026 in die Kinos kommen. Während die Fotos blitzlichtreif daherkommen, sorgten sie in den Kommentaren zunächst für Stirnrunzeln. Einige User behaupteten, der Bauch sei nur Requisite für Dreharbeiten. Eine Person schrieb: "Es ist für die Rolle, Leute. Sie ist im echten Leben nicht schwanger." Andere widersprachen prompt: "Ich glaube nicht, dass sie einen falschen Bauch tragen würde, um vor die Presse zu treten." Für Klarheit sorgte schließlich Kollegin Sarah Michelle Gellar (48), die unter den Fotos gratulierte: "Schrei-Queen im Ofen", schrieb sie und sendete so ihre Glückwünsche.

Privat gilt Samara als jemand, der Freude an Inszenierung und Humor hat, ohne den Blick für Nähe zu verlieren. Die gebürtige Australierin zeigt sich online oft in Momenten zwischen rotem Teppich und Alltag – mal hochglamourös, mal ganz ungeschminkt. Jimmy, mit dem sie seit fünf Jahren verheiratet ist, taucht dabei eher als stiller Mitspieler auf, der hinter der Kamera mitschmunzelt. Freunde schildern die beiden als Team, das gern Wortspiele teilt und Running Gags aus ihren Projekten macht. Dass nun die Baby-News mit einem augenzwinkernden Filmzitat verkündet wurden, passt zu dieser Mischung aus Show und Spielraum fürs Private, in dem Zuneigung und ein bisschen Schabernack Hand in Hand gehen.

Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025

Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025

Getty Images Andie MacDowell und Samara Weaving bei der Filmpremiere von "Ready Or Not"