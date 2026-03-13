Samara Weaving zeigt ihren Babybauch bei Mädelsabend

Samara Weaving (34) ließ sich am Mittwochabend (11. März) in Los Angeles blicken und machte dabei keinen Hehl aus ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft. Mit einem schwarzen Crop-Top, transparenten schwarzen Hosen und einem ledernen Trenchcoat präsentierte die australische Schauspielerin ihren Babybauch ganz selbstbewusst der Öffentlichkeit. An ihrer Seite: Kathryn Newton (29), die in einem schwarzen Leder-Jacket über einem schwarzen Kleid erschien und damit optisch perfekt mit der werdenden Mutter harmonierte. Die beiden Frauen wirkten sichtlich entspannt und gut aufgelegt, als sie gemeinsam ein Restaurant in der Stadt ansteuerten. Paparazzi-Fotos, die JustJared veröffentlichte, zeigten das Duo mit breitem Lächeln.

Dass Samara und Kathryn so vertraut miteinander wirken, kommt nicht von ungefähr: Im Film "Ready or Not 2: Here I Come" spielen die beiden Schwestern. Samara kehrt als Grace zurück – jene Braut, die im ersten Teil von 2019 die mörderischen Machenschaften ihrer Schwiegerfamilie überleben musste. Nun muss Grace gemeinsam mit ihrer Schwester Faith – gespielt von Kathryn – gegen gleich vier rivalisierende Familien antreten, die alle denselben mächtigen Thron anstreben. Beim Toronto International Film Festival im September 2025 verriet Samara gegenüber People: "Ich glaube, es ist alles, was man sich wünscht. Zumindest alles, was ich mir gewünscht habe. Wir haben viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, welche Geschichte die beste ist – und ich glaube, wir haben sie gefunden. Die Leute werden wirklich begeistert sein." Dass Samara den ungewöhnlich namhaften Cast – darunter Elijah Wood (45), Sarah Michelle Gellar (48) und David Cronenberg (82) – als "fabelhaft" bezeichnet, unterstreicht noch einmal, mit wie viel Herzblut sie an diesem Projekt hängt.

Ihr wichtigstes Projekt 2026 wird allerdings ihr Baby sein. Kennengelernt haben sich Samara und ihr Ehemann, der Drehbuchautor und Regisseur Jimmy Warden, 2017 bei den Dreharbeiten zu "The Babysitter" – er auf der Produktionsseite, sie vor der Kamera. Zwei Jahre später folgte die Verlobung, noch im selben Jahr 2019 die Hochzeit. Seitdem arbeiten die beiden nicht nur im Privaten eng zusammen: 2025 führte Jimmy bei "Borderline" Regie und engagierte Samara als Hauptdarstellerin. Die Schwangerschaftsnews verkündete Samara im Dezember 2025 auf Instagram – und das mit einer für sie typisch trockenen Portion Humor. Mit mehreren glamourösen Fotos, auf denen sie ihren Bauch in Szene setzte, schrieb sie schlicht: "Bereit oder nicht: Hier komme ich!" – ein Satz, der als gleichzeitiger Verweis auf Film und Nachwuchs kaum besser hätte gewählt sein können.

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Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025

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Getty Images Andie MacDowell und Samara Weaving bei der Filmpremiere von "Ready Or Not"

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Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025

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