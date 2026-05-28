Ella Bright verteidigt Altersunterschied zu Co-Star Belmont

In der Prime-Video-Serie "Off Campus" spielt die 19-jährige Ella Bright eine romantische Hauptrolle an der Seite des 28-jährigen Belmont Cameli – und genau dieser Altersunterschied sorgt bei einigen Fans für Gesprächsstoff. Nachdem die Show mit allen acht Folgen am 13. Mai auf der Streamingplattform erschienen ist, melden sich Zuschauer besorgt zu Wort. Ella nahm sich die Kritik zu Herzen und sprach darüber nun im Podcast "Not Skinny But Not Fat". Dabei machte sie deutlich, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt habe. "Ich verstehe die Sorge der Leute, aber kein einziges Mal hatte ich das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, weil ich jünger bin als alle anderen", erklärte sie.

Die Schauspielerin betonte außerdem, dass sie von Anfang an genau gewusst habe, worauf sie sich einlasse. Als die Dreharbeiten begannen, war sie erst 18 Jahre alt – doch bereits während der Chemistry Reads sei sie umfassend über die Anforderungen der Rolle informiert worden. "Ich bin in diesen Job gegangen, mit mehr als genug Information, Wissen und Verständnis dafür, was diese Rolle und die Show erfordern", so Ella. Auch ihre Kollegin Mika Abdalla (26), die in der Serie die Rolle der Allie verkörpert und in ihrer Rolle vollständige Nacktszenen hat, habe laut Ella früh über diese Anforderungen Bescheid gewusst. "Alle hatten von Anfang an ein vollständiges Verständnis davon, worauf wir uns einlassen", sagte sie.

In "Off Campus" spielt Ella die zurückhaltende Songschreiberin Hannah Wells, die sich auf ein vorgetäuschtes Date-Arrangement mit dem Eishockeyspieler Garrett Graham einlässt – gespielt von Belmont. Die Serie basiert auf den beliebten Romanvorlagen von Elle Kennedy, und Staffel zwei wurde bereits angekündigt. Ella schwärmte davon, wie sehr sie sich sofort in ihre Figur verliebt habe: "Es gab nie die Frage, ob ich diese Rolle nicht spielen wollte."

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli besuchen das Empire State Building in New York City, 11. Mai 2026

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"