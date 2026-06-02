"Notstopp": Sportfreunde Stiller erklären ihre Bandkrise

Die Band Sportfreunde Stiller feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen, nutzt den runden Geburtstag jedoch nicht für reine Nostalgie, sondern für eine bemerkenswert ungeschönte Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Im Zentrum der neuen ARD-Dokumentation "Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand", die ab sofort in der Mediathek abrufbar ist, steht die tiefe Zäsur des Jahres 2017. Damals stand die bayerische Indie-Pop-Band vor dem endgültigen Kollaps. Sänger Peter Brugger beschreibt in der Dokumentation offen, dass er zu diesem Zeitpunkt emotional komplett ausgebrannt war und auf der Bühne keinerlei Regung mehr verspürte. Um das sprichwörtliche Pferd nicht vollends kaputtzureiten, zog er die Reißleine – ein radikaler Notstopp, der die Musiker für rund drei Jahre vollständig aus der Öffentlichkeit verschwinden ließ.

In der filmischen Rückschau analysiert das Trio das damalige Systemversagen im eigenen Bandgefüge erstaunlich distanziert. Schlagzeuger Florian Weber (49) räumt heute ein, dass man die totale Erschöpfung des Kollegen schlichtweg missachtet habe. Der Weg zu diesem emotionalen Tiefpunkt war das Resultat einer jahrzehntelangen Hochdruck-Karriere: Peter und Florian gründeten die Formation bereits 1995, zwei Jahre später stieß Bassist Rüdiger Linhof dazu. Nach den klassischen Lehrjahren in winzigen Clubs gelang 2002 mit der Hymne "Ein Kompliment" der kommerzielle Durchbruch. Den popkulturellen Höhepunkt markierte schließlich der WM-Hit "'54, '74, '90, 2006" vor 250.000 Menschen auf der Berliner Fanmeile. Ein Erfolg, dem Peter im Film rückblickend jedoch einräumt, anfangs extrem skeptisch gegenübergestanden zu haben, da er den Song als reichlich "schalala-mäßig" empfand.

Nach der dreijährigen Eiszeit folgte ab 2020 die schrittweise menschliche Wiederannäherung der drei Musiker, die 2022 auf der Hauptbühne von Rock am Ring in ein viel umjubeltes Live-Comeback mündete. Dass die verordnete Pause das kreative Fundament der Gruppe nachhaltig gerettet hat, dokumentiert nun die Veröffentlichung ihres brandneuen Albums "Happy Birthday" im Juni 2026. Am Ende zeigt der Film vor allem eines: Wahre Größe beweist eine Band nicht im kollektiven Freudentaumel, sondern beim gemeinsamen Wiederaufstehen.

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Imago Premiere der ARD-Doku der Sportfreunde Stiller in Berlin: Florian "Flo" Weber, Rüdiger "Rüde" Linhof und Peter Brugger im Mai 2026

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Getty Images Sportfreunde Stiller im März 2007

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Johannes Simon/Getty Images for Filmfest Muenchen Peter Brugger, Sänger von Sportfreunde Stiller

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