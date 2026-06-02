Ariana Grande im neuen Musikvideo: Ihre Fans sind besorgt

Das neue Musikvideo von Ariana Grande (32) sorgt für Aufregung – allerdings nicht nur wegen der Musik. Am Montag veröffentlichte die Sängerin das Video zu "Hate That I Made You Love Me", der ersten Single aus ihrem kommenden Album "Petal", das am 31. Juli erscheinen soll. Im Clip trägt Ariana ein ärmelloses gelbes Kleid mit tiefem V-Ausschnitt, durch das ihre Brust- und Schlüsselbeine deutlich sichtbar sind. Auf der Plattform X überschlugen sich daraufhin die Reaktionen: Viele Nutzer zeigten sich besorgt um die Gesundheit der 32-Jährigen, andere verteidigten sie.

Die Kommentare reichten von mitfühlend bis harsch. "Tut mir leid, aber sie sieht krank aus (kein Hate), sie ist wunderschön und all das, aber sie sieht sehr dünn aus und wir können ihre Knochen sehen", schrieb ein Fan auf X. Ein anderer Nutzer bezeichnete den Anblick als "irgendwie beunruhigend" und erklärte, er könne sich kaum auf das Musikvideo konzentrieren. Andere Stimmen sprangen Ariana jedoch zur Seite: "Wir können den Gesundheitszustand einer Person wirklich nicht anhand eines einzelnen Screenshots beurteilen", hieß es in einem weiteren Kommentar, wie Daily Mail berichtet. Und ein User wies darauf hin, dass die schlank wirkende Optik der Sängerin im Video möglicherweise sogar bewusst eingesetzt wurde.

Das fünfminütige Video selbst setzt auf düstere Thriller-Ästhetik und zeigt Schauspieler Justin Long (48), der von Ariana als Geist seines schlechten Gewissens heimgesucht wird. Die Sängerin hatte bereits während ihrer zweijährigen "Wicked"-Promotour immer wieder Kommentare über ihr Körpergewicht erhalten und sich damals öffentlich gegen Body-Shaming ausgesprochen. Die Reaktionen auf "Hate That I Made You Love Me" fallen damit gespalten aus – während ihr neuer Song zunächst auch musikalisch für gemischte Meinungen gesorgt hatte, feierten viele Fans ihn als langersehntes Comeback.

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Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

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Instagram / arianagrande Screenshot aus dem Musikvideo "Hate that I Made You Love Me"

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Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026