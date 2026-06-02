Halle Bailey schwärmt begeistert von ihrem Leben als Mama

Bei den Peabody Awards im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills hat Schauspielerin Halle Bailey (26) offen über ihr Leben als Mutter gesprochen. Die 26-Jährige erschien Ende Mai bei der Preisverleihung und schwärmte im Gespräch mit dem Magazin People von ihrem Sohn Halo, der im Dezember 2023 zur Welt kam. "Mutterschaft ist eine wunderschöne Sache", sagte sie. Auf die Frage, was ihr an der Mama-Rolle am meisten bedeute, antwortete sie ohne Zögern: die Kuscheleinheiten. "Es sind definitiv die Umarmungen", so Halle – denn Halo sei ein "sehr anhänglicher, kuschelbedürftiger Junge". Ihr Sohn sei ihr "größter Segen". Welche Art von Mensch sie aus ihm machen möchte? "Ich versuche einfach, jemanden großzuziehen, der liebevoll, freundlich, aufmerksam und einfühlsam ist. Und all das ist er bereits."

Halo lebt heute abwechselnd bei seiner Mutter und seinem Vater, dem Rapper DDG (28), mit dem Halle im Oktober 2024 nach mehr als zwei Jahren Beziehung Schluss gemacht hat. Auf die Trennung folgte eine turbulente Zeit: Beide erwirkten gegenseitige Schutzanordnungen, und es entbrannte ein Sorgerechtsstreit. Im August 2025 erließ ein Gericht zudem die Anordnung, dass keiner der beiden Fotos oder Videos von Halo in den sozialen Medien teilen darf. Im Oktober 2025 einigten sich die beiden schließlich auf eine gemeinsame Sorgerechtslösung und zogen ihre Schutzanordnungen zurück.

Dass Halle ihre Schwangerschaft überhaupt geheim hielt, hatte sie laut People im März 2024 bei den Essence Black Women in Hollywood Awards erklärt. "Es gab keine Chance, dass ich die größte Freude meiner Welt mit irgendjemandem teilen würde", sagte sie damals und betonte: "Halo war mein Geschenk. Er ist der größte Segen, und ich hatte keine Verpflichtung, ihn, mich oder meine Familie dem auszusetzen." Auch nach der Geburt war die Zeit nicht immer leicht: In einem Snapchat-Video berichtete sie offen darüber, dass sie unter postpartaler Depression gelitten habe und in Panik geriet, wenn sie mehr als 30 Minuten von ihrem Sohn getrennt war. Dieses Erlebnis habe ihr gezeigt, wie ernst das Thema für junge Mütter sei.

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Getty Images Halle Bailey bei der GQ Men of the Year Party 2025

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Instagram / hallebailey Halle Bailey im Dezember 2025

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Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023