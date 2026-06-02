Dua Lipa und Callum Turner feiern in Mafia-Villa Hochzeit

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) gaben sich Ende Mai standesamtlich das Jawort. In Sizilien soll nun gefeiert werden – und zwar in großem Stil. Drei Tage lang soll auf der Mittelmeerinsel die Post abgehen, mit rund 300 Gästen, darunter laut Daily Mail prominente Namen wie Elton John (79), Charli XCX (33) und Mark Ronson (50). Als Hauptkulisse für die Hochzeit haben die Sängerin und der Schauspieler die Villa Valguarnera in Bagheria auserkoren, einen Ort rund 16 Kilometer von Palermo entfernt. Die Feierlichkeiten, deren Kosten auf umgerechnet 1,15 Millionen Euro geschätzt werden, sollen am Donnerstag beginnen. Die Villa Valguarnera ist nicht irgendein Anwesen: Das weitläufige Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit seinen 100 Zimmern war einst ein zentraler Treffpunkt der Palermitaner Kulturelite – bevor es in den 1980er-Jahren zum Unterschlupf der sizilianischen Mafia, der Cosa Nostra, wurde.

Bagheria galt damals als Teil des sogenannten Dreiecks des Todes, benannt nach den zahlreichen Mob-Morden in der Region. Gesuchte Mafia-Bosse wie Bernardo Provenzano und Matteo Messina Denaro nutzten das Anwesen als Versteck. In dieser Zeit richteten die Kriminellen erheblichen Schaden an: Wildtiere liefen frei durch die Räume und der Ballsaal wurde zerstört. Ende der 1990er-Jahre wurden die Mafiosi schließlich von der heutigen Eigentümerin, der italienischen Prinzessin Vittoria Alliata di Villafranca, vertrieben. Die 76-Jährige wohnt bis heute auf dem Anwesen und entscheidet selbst, an wen sie es vermietet. Bürgermeister Filippo Tripoli sagte gegenüber der Zeitung The Times: "Bagheria erholt sich nach Jahren, in denen es für Mafia und Gewalt bekannt war, und Dua Lipa hilft diesem Prozess, indem sie es aus einem anderen Grund auf die Landkarte bringt."

Dass Dua und Callum ihre Hochzeit ausgerechnet in Sizilien feiern, kommt nicht von ungefähr. Das Paar genoss im vergangenen Sommer einen romantischen Urlaub in Palermo und fühlte sich wohl inspiriert. Zudem verbindet die beiden bereits eine besondere Erinnerung mit der Region: Im September vergangenen Jahres wohnten sie der Hochzeit von Charli XCX und George Daniel (36) von The 1975 in der nahegelegenen Tonnara di Scopello bei.

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