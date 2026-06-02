Ein Unbekannter? Ihn küsst Toni Garrn bei den "French Open"

Bei den diesjährigen French Open in Paris sorgt Toni Garrn (33) für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen ihres Looks. Das deutsche Topmodel erschien auf den Zuschauerrängen des Roland-Garros-Stadions in einem stilvollen Outfit, das Stücke von Designern wie Stella McCartney (54), Alexander McQueen (†40) und Prada vereinte. Doch was die Blicke wirklich auf sich zog, war ihr Begleiter: ein zunächst unbekannter Mann, mit dem Toni sich sichtlich vertraut zeigte und den sie sogar küsste.

Bei dem geheimnisvollen Mann an der Seite des Supermodels handelt es sich allen Anschein nach um den Unternehmensberater Jeremy Steeb, der durch seine frühere Beziehung zu Model Stefanie Giesinger (29) bekannt wurde. Eines lässt sich jedoch mit Sicherheit sagen: Es handelt sich nicht um Joshua Phitoussi, mit dem Toni seit 2024 offiziell liiert ist. Der französische Finanzunternehmer war bei dem Tennisturnier jedenfalls nicht an ihrer Seite. Eine Stellungnahme zu den Bildern aus Paris hat das Model bisher nicht abgegeben.

Toni, die mit bürgerlichem Namen Antonia Garrn heißt, wurde 1992 in Hamburg geboren und gehört zu den bekanntesten deutschen Models weltweit. Seit Jahren ist sie sowohl auf internationalen Laufstegen als auch auf großen Leinwänden präsent. Privat sorgte sie zuletzt ebenfalls für Schlagzeilen: Mit Joshua Phitoussi wurde eine neue Beziehung öffentlich, nachdem ihre Ehe mit dem deutschen Schauspieler Alex Pettyfer (36) im Jahr 2022 gescheitert war. Aus der Verbindung ging eine gemeinsame Tochter hervor.

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Imago Toni Garrn und Jeremy Steeb bei den French Open 2026 in Roland Garros, Paris am 31. Mai 2026

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Getty Images Toni Garrn bei den 80. Filmfestspielen in Venedig 2023

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Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer bei der Mailänder Fashion Week, Februar 2020