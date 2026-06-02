53. Geburtstag: Heidi Klums Sohn Henry teilt private Bilder

Heidi Klum hat am 1. Juni ihren 53. Geburtstag gefeiert. Ihr Sohn Henry Samuel (20) rührte sie dabei mit einer ganz besonderen Überraschung. Der junge Mann öffnete für diesen Anlass sein privates Fotoalbum und postete auf Instagram eine Bilderreihe mit gemeinsamen Aufnahmen von ihm und seiner Mutter. Neben aktuellen Schnappschüssen der beiden sind dabei auch alte Fotos aus Henrys Kindheit zu sehen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama", schrieb er zu dem Beitrag. Heidi meldete sich prompt in den Kommentaren und ließ ihren Gefühlen freien Lauf.

Für das Model war offenbar nicht das Drumherum des Feiertags das Schönste, sondern dass alle ihre Liebsten bei ihr waren. "Das schönste Geschenk zu meinem heutigen Geburtstag ist, dass ihr alle bei mir zu Hause seid und wir zusammen sind. Ich liebe euch so sehr", kommentierte sie unter Henrys Post. Auch ihre älteste Tochter Leni Klum (22) meldete sich zu Wort und zeigte auf Social Media, dass sie ihrer Mutter eigenhändig einen Geburtstagskuchen gebacken hatte. Zudem schickte Schwager Bill Kaulitz (36) herzliche Grüße über die sozialen Medien: "Ich liebe dich für immer. Ich kann es kaum erwarten, heute mit dir zu feiern."

Heidi ist Mutter von vier Kindern: Leni, Henry, Johan (19) und Lou (16). Die 22-jährige Leni entstammt Heidis früherer Beziehung mit dem Unternehmer Flavio Briatore (76) und wurde später von Sänger Seal (63) adoptiert, mit dem Heidi drei weitere Kinder bekam. Von Seal ist das Model seit über zehn Jahren geschieden. 2019 heiratete sie Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) – dessen Zwillingsbruder Bill ist es auch, der ihr nun zum Geburtstag gratulierte. Leni und Henry sind inzwischen beide im Modelbusiness tätig und damit in ihre Mutter Fußstapfen getreten.

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Instagram / henrygunthersamuel Henry Samuel und Heidi Klum, Models

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Instagram / leniklum Leni Klum, Juni 2026

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Instagram / henrygunthersamuel Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry Samuel