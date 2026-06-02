Anya Elsners Essstörungsaussage: Doreen Steinert fassungslos

Triggerwarnung: Essstörung

Doreen Steinert (39) schlägt auf Instagram Alarm: Die Sängerin hat sich nun öffentlich zu Aussagen von Realitystar Anya Elsner (22) geäußert, die in einem Interview erklärt hatte, sie genieße ihre Essstörung aktuell noch zu sehr, um sie anzugehen. In einem Reel teilte Doreen nun Interviewausschnitte von Anya, zeigte sich geschockt von deren Aussagen und richtete sich mit ernsten Worten an ihre Community: "Mädels, wenn ihr sowas seht, bitte, bitte, glaubt diesen Bullshit nicht. Das stimmt nicht, was sie sagt. Sie genießt davon gar nichts."

Zu dem Clip richtete sich Doreen auf Instagram direkt mit ihrem Post an Anya: "Kannst du aufhören, diese Krankheit zu verherrlichen und ehrlich sein, was da mit dir passiert?" Außerdem stellte sie klar: "Mädels - hungern ist kein Genuss! Es macht dein Leben zu einem Teufelskreis, aus dem man so schwer wieder rauskommt!" In ihrem Reel wurde sie noch persönlicher und bezog sich auf ihre eigenen Erfahrungen mit Magersucht und bulimischen Anfällen. Sie sagte dort, dass an der Krankheit nichts schön sei und warnte ihre Community ausdrücklich davor, solchen Aussagen zu glauben. "Das ist ja wohl das Allerletzte. Das ist eine Krankheit. Und das weißt du ganz genau. Also, hör auf, das für andere Mädels schmackhaft zu machen", richtete sich Doreen direkt an Anya.

Im Interview mit dem Berliner Kurier hatte Anya zuvor sehr offen über ihre Magersucht gesprochen. Sie erklärte, dass sie seit etwa zwei Jahren erkrankt sei und sich noch nicht bereit fühle, professionelle Hilfe wirklich anzunehmen, da sie die Krankheit aktuell noch zu sehr genieße. "Ich weiß, es ist schlecht, gegen die Natur zu spielen. Und ich weiß, dass es schlecht für meinen Körper ist. Aber ja, ich bin gerade am Abnehmen. Ich habe gerade nicht vor, zuzunehmen und es funktioniert", erzählte Anya im Interview und sorgte damit für viele geschockte Reaktionen im Netz. Für Doreen waren Anyas Aussagen kaum zu ertragen. In ihrem Instagram-Reel appellierte sie wütend an die Ex-Dschungelcamperin: "Hör auf, so einen Mist zu erzählen. Hör auf, das zu verherrlichen."

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Collage: Instagram / reenofficialmusic, Instagram / anya.elsner Doreen Steinert und Anya Elsner, Collage

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Dezember 2025

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Getty Images Doreen Steinert, Sängerin