Überlastung: Das steckt wirklich hinter Nazan Eckes' RTL-Aus

Nazan Eckes (50) hat offen über die Hintergründe ihres überraschenden Abschieds vom Fernsehen gesprochen. Anlässlich ihres 50. Geburtstags erklärte die Moderatorin in einem Interview mit der Welt am Sonntag, dass eine Kombination aus beruflicher und persönlicher Überlastung sie dazu gebracht habe, vor etwa vier Jahren ihre mehr als 20-jährige Zusammenarbeit mit RTL zu beenden. Neben dem Druck vor der Kamera lasteten damals schwere private Sorgen auf ihr: Die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters verschlechterte sich zunehmend, und gleichzeitig bahnte sich das Ende ihrer Ehe an. Die Belastung wurde so groß, dass Nazan körperliche Reaktionen zeigte: "Ich hatte teilweise richtige Bauchschmerzen, wenn ich wusste: Heute musst du vor die Kamera."

Besonders schwer wog für sie die innere Zerrissenheit zwischen dem öffentlichen Bild der strahlenden Moderatorin und ihrer privaten Realität. Aus der Nazan vor und hinter der Kamera seien "zwei völlig unterschiedliche Menschen geworden", sagte sie. Als ihre Verträge ausliefen, zog sie die Konsequenzen und wanderte mit ihren beiden Söhnen nach Mallorca aus. Die Zeit dort habe sie als "unglaublich heilend empfunden", und zum ersten Mal habe sie sich ganz auf sich und ihre Kinder konzentrieren können. Auch von Tränen auf dem Weg zur Arbeit berichtete sie: "Man unterschätzt, welch emotionale Achterbahnfahrt und welche körperliche Belastung Mütter durchmachen." Ein TV-Comeback schließt sie heute nicht mehr kategorisch aus – allerdings nur unter den richtigen Bedingungen: "Irgendwo stehen und moderieren, nur um zu moderieren, das kann ich mir nicht mehr vorstellen."

Auf Mallorca hat sich Nazan auch im Alltag neu aufgestellt. Bei der Verleihung der Brigitte-Awards in Berlin erzählte sie RTL, dass sie über ein Jahr lang mit einer App Spanisch gelernt habe. Danach nahm sie sogar Einzelstunden und wollte, dass in ihrem Umfeld nur noch Spanisch gesprochen wurde. Ganz ohne Heimweh ging es aber nicht: "Das Brot", sagte sie auf die Frage, was ihr fehle. "Deutsches Brot ist so gut", schwärmte sie. Außerdem habe sie die Fahrradkultur aus Deutschland vermisst.

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