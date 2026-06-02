"Off Campus"-Stars liefern Fans neue Romanze zum Hören

Fans der Prime Video-Erfolgsserie Off Campus müssen sich noch etwas gedulden, bis Staffel zwei erscheint – doch für eine besondere Überbrückung ist bereits gesorgt. Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28), die in der Hockey-Romanze die Kultfiguren Allie Hayes und Dean Di Laurentis verkörpern, sprechen gemeinsam die Hauptrollen in "Rent Free". Dabei handelt es sich um eine dreiteilige erotische Audio-Romanze der App Quinn, die laut Variety bereits am 27. Mai ihre Premiere feiern sollte.

In "Rent Free" stehen sich zwei gegensätzliche Charaktere gegenüber: Nora, eine temperamentvolle Malerin aus New York, und Jack, ein ehemaliger Sportler, der heute als Investmentbanker arbeitet. Als Noras Leben an einem einzigen Tag aus den Fugen gerät – sie wird betrogen und verliert ihre Wohnung – zieht sie kurzerhand bei Jack ein, dem älteren Bruder ihrer besten Freundin. Quinn-Gründerin Caroline Spiegel zeigte sich in einer Mitteilung begeistert von der Besetzung: "Unsere Nutzer haben sofort auf die Chemie zwischen Mika und Stephen auf der Leinwand reagiert. Die Verbindung, die sie in diese Geschichte einbringen, wirkt elektrisch, intim und echt – sie waren die perfekte Besetzung für diese Art von immersivem Duett-Erlebnis."

"Off Campus" hat sich seit seinem Serienstart zu einem echten Phänomen entwickelt. Laut einer Ankündigung von Prime Video zählt die Adaption der Bestseller-Buchreihe von Elle Kennedy zu den drei meistgeschauten Serienneustarts in der Geschichte des Streamingdienstes – mit 36 Millionen Zuschauern in den ersten zwölf Tagen. Besonders das Duo Allie und Dean hat dabei für Gesprächsstoff gesorgt, nicht zuletzt wegen einer viralen Szene, in der Jennifer Lopez (56)' Hit "On the Floor" läuft und die sogar die Sängerin selbst auf den Plan rief.

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Collage: Amazon Content Services LLC, Amazon Content Services LLC Collage: Mika Abdalla, Stephen Kalyn

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Getty Images Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles, 2026

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