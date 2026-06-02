Charlize Therons Kinder müssen sich Geld selbst erarbeiten

Charlize Theron (50) macht keinen Hehl daraus, wie sie ihre Töchter erziehen möchte: ohne finanzielle Absicherung durch den Ruhm ihrer Mutter. Im Podcast "Therapuss with Jake Shane" sprach die Oscar-preisgekrönte Schauspielerin jetzt offen über ihre Erziehungsphilosophie – und die hat es in sich. Für die zweifache Mutter steht fest, dass ihre Töchter Jackson und August ihren Weg im Leben selbst erkämpfen müssen. "Sie brauchen einfach einen Job, der ihnen Geld einbringt, denn ich möchte sie nicht für den Rest meines Lebens finanzieren", erklärte Charlize darin unmissverständlich.

Auch beim Thema erstes Auto zeigt die Schauspielerin keine Kompromissbereitschaft. "Dein erstes Auto wird ein Datsun sein, denn du wirst eh einen Unfall bauen", sagte sie im Podcast. Fahranfänger machen nun mal Fehler – deshalb gebe es nicht sofort das schöne Auto, sondern erst Erfahrung, die man sich verdienen müsse. Sommerjobs gehören für Charlize ebenfalls fix zur Planung. Beim gemeinsamen Besuch in einem Starbucks nutzt sie die Gelegenheit, um ihren Töchtern eine praktische Lektion zu erteilen: "Siehst du, wie freundlich die sind? Du musst genauso freundlich sein – jeden Morgen um 6 Uhr."

Charlize adoptierte Jackson im Jahr 2012 und August im Jahr 2015 und zieht beide als alleinerziehende Mutter groß. Gegenüber Alex Cooper (31) im Podcast "Call Her Daddy" bezeichnete sie diese Entscheidung als "eine der gesündesten Entscheidungen, die ich je getroffen habe." Dabei sprach sie auch über gesellschaftliche Vorurteile gegenüber alleinerziehenden Frauen: "Bei Frauen heißt es immer, irgendetwas muss mit ihr nicht stimmen. Sie kann keinen Mann halten – und es ist nie Teil der Diskussion, zu sagen: Wow, sie lebt wirklich ihre Wahrheit." Ihre Mutterschaft nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist für Charlize sichtlich eine Quelle großer Freude.

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern zum Muttertag 2026

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern zum Muttertag 2026

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre Töchter zum Muttertag 2026