Holly Madison enthüllt die dunkle Seite der Playboy-Villa

Holly Madison (46) blickt in einem neuen Interview offen auf ihre Jahre in der Playboy-Mansion zurück – und spart dabei nicht mit Details über die Schattenseiten des berühmten Anwesens. Gegenüber Page Six verrät die Reality-Beauty, dass sie damals, mit gerade einmal 21 Jahren, die Villa als "sicheren Hafen" betrachtete – vor allem angesichts der vielen "räuberischen Menschen" in der Unterhaltungsbranche, die nach ihren Worten gezielt nach "jungen Frauen suchen, die nicht so weltgewandt sind." Doch schnell habe sie gemerkt, dass die Realität dort weit komplizierter war: "Es war wirklich eine Umgebung, in der jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht war."

Was Holly in den Jahren in der Mansion am stärksten beschäftigte, war laut eigener Aussage das Verhalten der Menschen untereinander. "Ich habe gelernt, wie schnell Menschen sich gegeneinander wenden können", erklärt sie gegenüber Page Six. Heute präsentiert die 46-Jährige die True-Crime-Serie "Lethally Blonde", deren zweite Staffel am 1. Juni auf ID Premiere feierte. Das Format beleuchtet Mordfälle rund um Menschen, die vom Showbusiness träumten, und darin kann sich Holly persönlich wiederfinden: "Ich glaube, wann immer man in der Sexarbeit tätig ist oder in einem Bereich, der eine stärker sexualisierte Version der Unterhaltungsindustrie darstellt, können die Leute über einen urteilen und einen einfach abschreiben wollen", resümierte die Moderatorin.

Holly hatte Hugh Hefner (†91), den Gründer des Playboy-Imperiums, von 2001 bis 2008 gedatet. Dass sie wegen ihrer damaligen Beziehung vorschnell bewertet wurde, kennt sie gut: Viele hätten sie als "Goldgräberin" abgestempelt, was sie klar zurückweist – es sei ihr damals vielmehr um die Faszination für Hugh und die Möglichkeiten gegangen, die sein Umfeld bot. Offen hatte Holly zuletzt auch in dem Podcast "Let's Be Honest" von Kristin Cavallari (39) über unangenehme Erfahrungen in der Mansion gesprochen. Heute ist die Mutter von zwei Kindern nach eigener Aussage im Reinen mit ihrer Vergangenheit beim Playboy – wenngleich es sie "nervt", wenn Berichte über ihr Intimleben mit Hugh Schlagzeilen machen. Angesichts ihrer beiden Kinder Rainbow und Forest, die mittlerweile älter werden, möchte sie dazu künftig weniger sagen.

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Getty Images Holly Madison und Hugh Hefner

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David Klein / Freier Fotograf Hugh Hefner und Holly Madison, 2003

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Getty Images Holly Madison im Juni 2016 in Kalifornien