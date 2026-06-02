Verlobung geplatzt: "Off Campus"-Star Mika Abdalla getrennt

Off Campus-Star Mika Abdalla (26) und Jake Short haben sich getrennt! Nach fünf Jahren Beziehung ist bei dem Schauspielerpaar alles aus. Ein Sprecher von Mika bestätigte das Liebes-Aus jetzt gegenüber dem Magazin Us Weekly. Besonders bitter: Erst vor rund einem Jahr war bekannt geworden, dass sich die beiden verlobt hatten. Die Trennung folgt nun ausgerechnet zu einer Zeit, in der Mika mit ihrer Prime-Video-Serie "Off Campus" ihren bisher größten Karriereerfolg feiert und als weibliche Hauptdarstellerin auch für die kommende zweite Staffel bestätigt ist.

Wie der Sprecher weiter erklärte, haben Mika und Jake in diesem Jahr getrennte Wege eingeschlagen, aber ohne großes Drama. "Sie unterstützen sich weiter und bleiben auf freundschaftlicher Basis verbunden und bitten freundlich um Privatsphäre und Respekt", heißt es in dem Statement an Us Weekly. Wann genau das Beziehungsende kam, ist nicht bekannt. Noch im Februar teilte Jake auf Instagram einen Jahresrückblick mit Fotos von 2025, auf denen auch Mika zu sehen war. Die Schauspielerin hinterließ damals mehrere Kommentare unter dem Beitrag, in denen sie sich auf die gemeinsamen Erinnerungen bezog.

Kennengelernt hatten sich Mika Abdalla und Jake Short 2021 bei den Dreharbeiten zu dem Hulu-Film "Sex Appeal", in dem sie vor der Kamera ein Teenie-Liebespaar spielten. Aus der Chemie am Set entwickelte sich eine feste Beziehung, die das Duo lange weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt. Im Mai 2025 wurde schließlich ihre Verlobung bekannt, als Jakes Manager Fotos von einer Verlobungsparty teilte und den beiden zu ihrem nächsten Kapitel gratulierte. Nun konzentriert sich Mika auf ihre Arbeit an "Off Campus", während Jake weiter eigene Projekte verfolgt.

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