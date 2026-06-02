Jessica Alba weint bei Tochter Honors großer Abschlussfeier

Für Jessica Alba (45) war es ein ganz besonderer Moment: Ihre älteste Tochter Honor hat ihren Schulabschluss gefeiert, und die Schauspielerin ließ sich dabei von ihren Gefühlen überwältigen. Am 28. Mai 2026 kamen Familie und Freunde zusammen, um den großen Tag zu feiern. Jessica teilte auf Instagram Fotos und Videos von der Feier und gab ihren Followern so einen emotionalen Einblick in das Familienfest. In einem Video, das besonders bewegend war, hält sie eine Rede an ihre Tochter und kämpft sichtlich mit den Tränen. "Ich bin dankbar, dass deine Seele mich ausgewählt hat, deine Mutter zu sein", sagte die Schauspielerin darin. Auch ihr Ex-Mann Cash Warren (47) war bei der Abschlussfeier dabei, und gemeinsam feierten die beiden als stolze Eltern Honors großen Meilenstein.

In einem langen Beitrag nach der Zeremonie richtete Jessica rührende Worte an ihre Tochter: "Mein kleines Mädchen hat gestern seinen Abschluss gemacht, und mein Herz bricht vor Stolz." Sie schrieb weiter: "Es fühlt sich an, als hätte ich dich erst gestern in meinen Armen gehalten, und im Nu stehst du hier, bereit für dein nächstes Kapitel." Außerdem lobte sie Honor dafür, stets sie selbst geblieben zu sein: "Was ich an dir immer am meisten bewundert habe, ist, dass du nie Angst hattest, genau du selbst zu sein." Auch Honors jüngere Geschwister Haven und Hayes waren bei der Feier dabei und feuerten ihre große Schwester an. Gemeinsam wurde ausgelassen getanzt und gefeiert, wie Hello! berichtet.

Der Abschluss fällt für die Familie in eine Zeit großer Veränderungen. Erst in diesem Jahr ließen Jessica und Cash ihre Scheidung nach 16 Jahren Ehe offiziell vollziehen. Trotz des Endes ihrer Beziehung zeigten die beiden bei Honors Feier eine gemeinsame Front und bewiesen damit ihr Engagement fürs Co-Parenting. Jessica und Cash haben neben Honor noch zwei weitere gemeinsame Kinder: Haven und Hayes.

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Imago Jessica Alba bei der Baby2Baby Gala 2025

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Tochter Honor bei deren Abschlussfeier

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IMAGO / ZUMA Press Wire Cash Warren und Jessica Alba, 2024