Stolz: Poppy Delevingne feiert neuen Körper nach der Geburt

Poppy Delevingne (40) schwelgt sichtlich im Mama-Glück – und das zeigt sie auch ganz offen. Gut ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Kaia Moon mit Partner Archie Keswick spricht das britische Model jetzt gegenüber dem Sunday Times Style Magazin ganz unverblümt über ihren veränderten Körper. Statt Diätstress feiert die 40-Jährige ihre neuen Kurven mit Begeisterung: "Ich habe jetzt diesen großen Hintern, diese riesigen Brüste, und ich will sie nicht verlieren. Ich habe einen ganz neuen Körper. Ich fühle mich wirklich sexy", schwärmt sie. Gekrönt wurde der Meilenstein von einer ausgelassenen Geburtstagsparty zum runden Geburtstag in London, bei der Poppy in lila Pailletten-Hotpants die Nacht durchfeierte – an ihrer Seite ein illustres Aufgebot an Gästen von Schwester Cara Delevingne (33) über Taylor Swift (36) bis hin zu gleich zwei britischen Prinzessinnen.

Dass Poppy so entspannt auf ihren Körper blickt, hat einen einfachen Grund: Die Schwangerschaft habe ihr erstmals nach zwei Jahrzehnten im Modelbusiness die Freiheit gegeben, einfach loszulassen. "Die Norm, als ich modelte, war einfach, dünn zu sein. Ich war mir immer bewusst, was ich aß, und plötzlich war es so eine Freude zu sagen: Ich muss nicht ins Fitnessstudio", resümiert sie. Täglich Kuchen essen statt trainieren – das war ihr Programm während der Schwangerschaft, und sie genoss jeden Bissen. Eine radikale Rückkehr zu ihrem alten Ich plant sie nicht. Auf ihrer Geburtstagsparty im Hart Pub, von der die Feierlichkeiten anschließend ins luxuriöse BoTree Hotel in Marylebone weiterzogen, war neben Cara und Taylor laut Daily Mail auch Travis Kelce (36) dabei. Außerdem gratulierten Prinzessin Beatrice (37) mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) sowie die hochschwangere Prinzessin Eugenie (36) mit Ehemann Jack Brooksbank (40). Stars wie Georgia May Jagger (34), Lily James (37), Isla Fisher (50) und Damian Hurley (24) rundeten die Gästeliste ab.

Poppy, die 2012 als Muse von Modezar Karl Lagerfeld (†85) und "Chanel-Model" international berühmt wurde, hatte ihren Weg zur Mutterschaft lange nicht für möglich gehalten. Nach ihrer Scheidung von Ex-Ehemann James Cook hatte sie sich im Alter von 37 Jahren damit abgefunden, keine Kinder mehr zu bekommen. Dann lernte sie Archie Keswick im Oktober 2023 auf der Hochzeit ihrer gemeinsamen Freundin Jaime Winstone (41) kennen. Die beiden machten ihre Beziehung im Juli 2024 beim BST Festival im Hyde Park öffentlich, und bereits im Januar 2025 wurde die Schwangerschaft bekannt. Entdeckt hatte Poppy ihre Schwangerschaft übrigens auf eher ungewöhnlichem Wege: Während einer Anprobe für eine Burberry-Show in der London Fashion Week saßen die Kleider plötzlich enger als gewohnt – ein Zeichen, das sie neugierig genug machte, einen Schwangerschaftstest zu machen. Am 20. Mai 2025 begrüßte sie dann Töchterchen Kaia Moon auf der Welt.

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Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne zeigt ihren Babybauch im Januar 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Poppy Delevingne und James Cook bei den London Evening Standard Theatre Awards 2017

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