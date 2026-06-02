Kindheitsfreundin versteigert Flitterwochen-Brief von Diana

Ein Brief von Prinzessin Diana (†36) aus ihren Flitterwochen im Jahr 1981 wird bald versteigert – und er gibt überraschende Einblicke in ihre damaligen Gedanken über das Leben als frisch gebackene Prinzessin. Das Schreiben stammt aus dem Besitz von Katherine Hanbury, einer Schulfreundin Dianas, die gemeinsam mit ihr von 1973 bis 1977 die West Heath Girls' School besucht hatte. Das Auktionshaus Gorringe's gab Anfang Mai bekannt, dass der Brief am 7. Juli unter den Hammer kommen wird. Wie The Telegraph berichtete, schwärmte Diana darin von ihrer Zeit auf dem schottischen Landsitz Balmoral: "Wir hatten herrliche Flitterwochen mit endlosem Sonnenschein und zum Glück ruhiger See... wir sind jetzt bis Ende Oktober in Schottland, was eine große Freude für uns ist – ich liebe es, den ganzen Tag draußen zu sein, und hasse London!"

Verfasst wurde das dreiseitige Schreiben laut Gorringe's am 27. September 1981 – rund zwei Monate nach ihrer Hochzeit mit dem damaligen Thronfolger Prinz Charles (77) am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral. "Es ist wunderbar, verheiratet zu sein – ich glaube, das kann ich nach zwei Monaten schon sagen!", heißt es in dem Brief. Außerdem schrieb die damals 20-Jährige, ihre neue Rolle fühle sich an "wie das Spielen mit Erwachsenen". Neben dem Flitterwochenbrief enthält das Auktionspaket auch vier Farbfotos aus Dianas Schulzeit – darunter ein Gruppenbild mit ihrer Mitschülerin Tilda Swinton (65) – sowie ein Programm einer Gedenkfeier aus dem November 1997 nach Dianas Tod. Der Gesamtwert der Sammlung wird auf umgerechnet rund 5.000 bis 7.500 Euro geschätzt, so das Magazin People.

Diana und Charles hatten ihre Flitterwochen mit einer zwölftägigen Kreuzfahrt auf der Royal Yacht Britannia begonnen und dabei Ägypten sowie die griechischen Inseln besucht, bevor sie sich nach Balmoral zurückzogen. Die Ehe der beiden galt als eine der meistbeachteten Royalverbindungen des 20. Jahrhunderts – die Hochzeit wurde weltweit von schätzungsweise 750 Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt. Das Paar trennte sich 1992 und ließ sich 1996 scheiden. Diana starb im August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Gorringe's-Experte Albert Radford beschrieb den Brief als "seltenen Einblick in Diana, bevor Pflicht und Ruhm das letzte Wort hatten" – als Zeugnis einer jungen Frau, die "hoffnungsvoll und unbekümmert" gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988

Anzeige Anzeige

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag