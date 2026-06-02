Jacob Elordi ist von Kendalls VIP-Freundeskreis beeindruckt

Seit Kurzem sind Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) ein Paar – und der australische Schauspieler kommt dabei in den Genuss eines ganz besonderen Begleitprogramms. Denn neben seiner neuen Partnerin ist es vor allem ihr Umfeld, das Jacob laut einem Insider der Daily Mail nachhaltig beeindruckt. "Er ist von ihrem Freundeskreis begeistert, weil dort nur Schwergewichte verkehren", verrät die Quelle und führt weiter aus: "Ein großer Name nach dem anderen. Jacob ist absolut beeindruckt." Zu diesem Kreis zählen unter anderem Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) sowie deren Freund Timothée Chalamet (30), mit denen Jacob zuletzt gemeinsam in Los Angeles unterwegs war – außerdem Hailey Bieber (29) und ihr Mann Justin Bieber (32).

Besonders angetan ist er von Kendalls Halbschwester Kim Kardashian (45), die er laut dem Insider "sehr schätzt und tief respektiert" – vor allem wegen ihrer Unternehmen wie Skims und ihres wachsenden Engagements in der Filmbranche. Einen deutlichen Unterschied soll Jacob zu seinem früheren Umfeld wahrnehmen. "In Kendalls Lager hilft jeder jedem", so der Insider. Auch Kris Jenner (70) bemüht sich offenbar um den Schauspieler. Die 70-Jährige habe ihm ihre Kontakte angeboten – darunter auch solche zu Jeff Bezos (62) und dessen Ehefrau Lauren Sánchez (56).

Kendall selbst soll Jacob inzwischen geraten haben, mehr Modeljobs anzunehmen. "Kendall hat Jacob vorgeschlagen, das Modeln als lukratives Standbein auszubauen", heißt es aus dem Umfeld des Paares. Kris könne dabei helfen und mit einem Anruf einen Deal einfädeln. Dass Kendall und Jacob überhaupt zusammengefunden haben, ist offenbar kein Zufall – Kylie soll als Kupplerin fungiert haben. Die jüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern habe Jacob während der Awardsaison näher kennengelernt und ihn für die richtige Wahl gehalten.

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag