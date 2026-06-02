Britney Spears teilt kryptische Botschaft gegen Hater

Vor allem seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 bereitet Britney Spears (44) ihren Fans und ihrer Familie kontinuierlich Sorgen: Erneut hat sie sich nun auf Instagram mit mehreren kryptischen Beiträgen zu Wort gemeldet. In einem ihrer Posts vom 29. Mai richtete sich die Sängerin direkt an sogenannte "gemeine Mädchen": "Wenn du zu denjenigen gemeinen Mädchen gehörst, die zeigen, lachen und auf ihr Handy schauen – schau heute einfach mal auf... River schickt euch eine Botschaft!!" Dazu teilte sie ein Video, in dem sie vor einem Pool tanzt, im Hintergrund ist ein Fluss zu sehen. Sie schrieb online, dass die spöttischen Reaktionen aufgehört hätten, als sie vorübergehend ins Ausland gezogen sei und sich dort sogar einen neuen Namen zugelegt habe: "Als ich für eine Weile das Land verließ, änderte ich aus irgendeinem Grund meinen Namen – und die gemeinen Mädchen hörten auf zu lachen!!!!! Verdammt, ich vermisse es dort."

Bereits einige Tage zuvor, am 26. Mai, hatte Britney über ein unangenehmes Gefühl geschrieben, das entstehe, wenn man merke, dass hinter dem eigenen Rücken geredet werde. "Die Medien waren in letzter Zeit etwas zu viel für mich und ich hoffe, dass sie meine unglaubliche und wunderbare spirituelle Reise respektieren", betonte sie weiter. "Ich freue mich so darauf, meine Reise anzunehmen, und hoffe, dass sie aufhören, peinliche Dinge aus meiner Vergangenheit zu zeigen." Gleichzeitig gab sie sich versöhnlich und erklärte, dass sie den Menschen trotzdem Liebe schicke. Den Abschluss ihres Posts bildete eine kleine Freude: neue High-Heeled-Sandalen für den Sommer – "denn es sind die kleinen Dinge, die zählen".

Die Beiträge erscheinen vor dem Hintergrund turbulenter Monate für die Musikerin. Im März war sie von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem ein anonymer Anrufer gemeldet hatte, sie fahre zu schnell und in Schlangenlinien. Ihr Sprecher bezeichnete den Vorfall damals gegenüber Us Weekly als "unentschuldbaren Zwischenfall" und betonte, Britney werde "die richtigen Schritte unternehmen und das Gesetz einhalten". Im Mai akzeptierte sie schließlich einen Vergleich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Sie wurde zu zwölf Monaten Bewährung, einer Tagesstrafe Gefängnis – die mit bereits abgesessener Zeit verrechnet wurde –, einem DUI-Kurs, Gebühren in Höhe von 571 US-Dollar (umgerechnet 491 Euro) sowie regelmäßigen Therapiesitzungen bei einem Psychologen und einem Psychiater verurteilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025