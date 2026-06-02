"The Rookie: North": Darum geht's im Spin-off der Serie

Fans von "The Rookie" dürfen sich freuen: Nach dem überaus großen Erfolg der Serie will Schöpfer Alexi Hawley mit dem neuen Spin-off "The Rookie: North" nun offenbar daran anknüpfen. Der Name ist dabei kein Zufall: Während die Originalserie in Los Angeles angesiedelt ist, verschlägt es die Zuschauer laut Variety diesmal in den Nordwesten der Vereinigten Staaten. Gedreht wird in der Region rund um Vancouver, das in der Filmbranche nicht umsonst als "Hollywood North" bekannt ist. Mit weitläufigen Wäldern, Küstenlandschaften und einer völlig neuen Umgebung verspricht die Serie frischen Wind für das erfolgreiche Franchise.

Auch die Handlung erinnert bewusst an die Mutterserie mit Nathan Fillion (55). Im Mittelpunkt steht die Figur Alex Holland, ein Mann in seinen 40ern oder 50ern, der nach einem einschneidenden Erlebnis sein Leben komplett umkrempelt. Nachdem ein gewaltsamer Einbruch in sein Zuhause ihn zum Nachdenken bringt, entscheidet er sich dazu, als ältester Neuling beim Pierce County Police Department anzufangen. Dort muss er nicht nur seine Kollegen und Vorgesetzten überzeugen, sondern auch sich selbst beweisen, dass er endlich seinen Platz gefunden hat. Besonders spannend: Die Einsätze führen die Beamten nicht nur durch städtische Gebiete, sondern auch in abgelegene Waldregionen, in denen Hilfe oft weit entfernt ist.

Nachdem zunächst eine Pilotfolge bestellt wurde, erhielt "The Rookie: North" inzwischen grünes Licht für eine komplette erste Staffel. Bis Fans die neue Serie zu sehen bekommen, müssen sie sich allerdings noch etwas gedulden. Sie soll voraussichtlich Anfang 2027 in den USA und kurz darauf auch in Deutschland erscheinen. Für die Hauptrolle Alex Holland wurde Schauspieler Jay Ellis verpflichtet, der vielen Serienfans bereits aus "Insecure" oder zuletzt aus dem Netflix-Hit "Running Point" bekannt sein dürfte. Unterstützt wird er von einem hochkarätigen Ensemble, zu dem unter anderem Janet Montgomery (40), Chris Sullivan (45) und Karen Fukuhara gehören. Zudem wurden bereits erste Crossover mit der Mutterserie angekündigt, was die Vorfreude vieler Fans zusätzlich steigern dürfte.

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2025 Lions Gate Television, Inc. And ABC Signature. All Rights Reserved. "The Rookie"-Cover

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2025 Disney. All rights reserved. Nathan Fillion in "The Rookie"

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Imago Jay Ellis bei der Hulu-Premiere von "Not Suitable For Work" in New York, Mai 2026