J.Los Song: Virale "Off Campus"-Szene wird zum Musikvideo

Jennifer Lopez (56) sorgt mit einem 15 Jahre alten Hit gerade für einen echten Hype rund um die neue Prime-Video-Serie "Off Campus". In einer Partysequenz der Romance-Adaption taucht die Figur Allie Hayes, gespielt von Mika Abdalla (26), in einem Kleid auf, das ganz klar an Jennifers legendäres Dschungelkleid von Versace aus dem Jahr 2000 erinnert. Passend dazu läuft im Hintergrund Jennifers Clubkracher "On the Floor". Die Szene, in der Allie und Dean Di Laurentis, dargestellt von Stephen Kalyn, zum ersten Mal so richtig aufeinandertreffen, machte auf TikTok und Co. schnell die Runde – und wurde sogar von Jennifer auf X bemerkt. Die Sängerin teilte den Ausschnitt und schrieb kurz und knapp: "Ich liebe diese Show."

Der virale Clip hat inzwischen sogar Spotify erobert. In der App ist die Tanzszene von Allie und Dean jetzt als Canvas-Video zu "On the Floor" hinterlegt und läuft beim Streamen des Songs in Endlosschleife – damit wird der Ausschnitt für viele Fans zum inoffiziellen Musikvideo des J.Lo-Hits. Während die Community diese clevere Kombination aus Nostalgie-Look, Kultsong und Serienromantik feiert, verlief der Dreh selbst deutlich weniger glamourös. Stephen erzählte im Gespräch mit Swooon, dass beim Filmen keine Musik lief und am Set vor allem das Quietschen der Schuhe auf dem Boden zu hören gewesen sei. Mika erinnerte sich im selben Interview daran, wie nervös sie bei dieser frühen gemeinsamen Szene mit ihrem Serienpartner gewesen sei und wie unsicher sie sich auf der Tanzfläche gefühlt habe. Mittlerweile schaut das Duo aber mit einem Lächeln auf den ungewöhnlichen Drehmoment zurück.

Während Jennifer mit ihrem Post der Serie einen zusätzlichen Schub gibt, hoffen viele Fans, dass die Chemie zwischen Allie und Dean auch in zukünftigen Folgen weiter im Mittelpunkt stehen wird. Die Liebesgeschichte der beiden Figuren gehört schon jetzt zu den meistdiskutierten Themen der Romance-Produktion und sorgt immer wieder für Spekulationen über kommende Staffeln. Hauptdarstellerin Mika teilt auf Social Media regelmäßig Eindrücke vom Set, die ihren vertrauten Umgang mit Stephen zeigen.

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy bei den Grammys im Februar 2000

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"