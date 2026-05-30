"Off Campus"-Star Mika Abdalla liebt Ex-Disney-Darsteller

Mika Abdalla (26), bekannt aus der Hulu-Serie "Off Campus", ist abseits der Kamera vergeben – und ihr Partner ist kein Geringerer als Jake Short, ein ehemaliger Disney-Darsteller. Die beiden lernten sich 2022 am Set des Hulu-Teenagerfilms "Sex Appeal" kennen, in dem sie ein Liebespaar spielten. Was auf der Leinwand begann, setzte sich im echten Leben fort: Aus Filmpartnern wurden echte Partner. Wie Mika im Podcast "The American High Podcast" erzählte, begann alles damit, dass sie in Syracuse, New York, ankamen, um mit den Dreharbeiten zu starten.

"Ich kam vorbei, um kurz Hallo zu sagen, und wir redeten stundenlang – nicht über das Drehbuch, sondern einfach so, um uns kennenzulernen", erinnerte sich die Schauspielerin im Podcast. Danach trafen sie sich in ihrem Hotelzimmer, um gemeinsam über das Drehbuch zu gehen – bei einem Glas Wein. Die Weinflasche von damals haben die zwei übrigens aufbewahrt und nutzen sie heute als Olivenölflasche. Im Juli 2024 machte Jake seiner Freundin dann einen spielerischen Heiratsantrag im selben Podcast, woraufhin Moderator Jeremy Garelick (50) scherzhaft von "dem romantischsten Antrag aller Zeiten" sprach. Im Mai 2025 machte Jakes Manager Brian Medavoy die Verlobung der beiden dann offiziell: "Ein toller Tag gestern, an dem wir das nächste Kapitel für meinen langjährigen Klienten Jake Short und seine Verlobte Mika Abdalla gefeiert haben", schrieb er auf Instagram. "Vom Set ins echte Leben – eurer Reise zuzuschauen war eine Freude. Auf immer."

Jake ist am 30. Mai 1997 in Indianapolis geboren und zog im Alter von neun Jahren nach Kalifornien, um seiner Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen. Bekannt wurde er vor allem durch die Rolle des Fletcher Quimby in der Disney-Channel-Serie "A.N.T. Farm", die von 2011 bis 2014 lief. 2012 gewann er dafür den Preis als Lieblingsfernsehschauspieler bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards. Später war er in weiteren Serien wie "Lessons in Chemistry" und "9-1-1" zu sehen. Seinen Einstieg in die Schauspielerei verdankt Jake übrigens seinem Bruder: Dieser wollte zunächst ebenfalls Schauspieler werden, verlor jedoch das Interesse daran – während Jake seine Leidenschaft dafür entdeckte und so schließlich seine Mika kennenlernte, die ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielerin ist.

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Getty Images Mika Abdalla bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Getty Images Bei der Sag-Aftra Foundation: Teilnehmer beim 13th Annual L.A. Golf Classic in Westlake Village

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Vom Set ins echte Leben – wie findet ihr die Love-Story von Mika und Jake? Mega romantisch – ein Match made on set! Süß, aber in Hollywood nichts Ungewöhnliches. Ergebnis anzeigen