Charlize Theron wurde radikal aus diesem Musical geschmissen

Schauspielerin Charlize Theron (50) hat in einem Gespräch mit dem Radiomoderator Howard Stern (72) eine bittere Erinnerung aus ihren frühen Karrierejahren geteilt. Anfang der 2000er Jahre war sie bereits für die Hauptrolle der Roxie Hart im Musical "Chicago" engagiert worden – doch kurz vor den Dreharbeiten wurde ihr der Part wieder weggenommen. Den Zuschlag hatte ihr zunächst ein anderer Regisseur gegeben. Als dieser jedoch durch Rob Marshall (65) ersetzt wurde, war auch Charlizes Platz im Film nicht mehr sicher.

Marshall, der für "Chicago" schließlich das Zepter übernahm, wollte die Südafrikanerin schlichtweg nicht in seinem Film haben: "Nun, es gab einen anderen Regisseur, der mich engagiert hat. Und dann wurde dieser Regisseur gefeuert und ein neuer Regisseur eingestellt. Er wollte den Film nicht mit mir machen", erzählte sie in der "The Howard Stern Show". "Ich war wirklich deprimiert deswegen", fügte Charlize hinzu. Die Rolle der Roxie Hart übernahm schließlich Renée Zellweger (57) – und wurde dafür mit einer Oscar-Nominierung belohnt. "Chicago" gewann insgesamt sechs Oscars.

Charlizes Karriere nahm durch den Rückschlag keinen dauerhaften Schaden. Nur ein Jahr nach dem Erfolg von "Chicago" stand sie selbst auf der Oscarverleihung auf der Gewinnerseite: Für ihre darstellerische Leistung im Film "Monster", in dem sie die Serienmörderin Aileen Wuornos verkörperte, gewann sie 2004 den Oscar als Beste Hauptdarstellerin. Neben ihrer Schauspielkarriere ist die zweifache Mutter auch als Model und Unternehmerin aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Old Guard 2" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Marshall im Januar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron beim Apple-TV-Event "Palm Royale" im Wolf Theatre in North Hollywood, 15. Januar 2026