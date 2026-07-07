Charlize Theron promotet "Die Odyssee" oben ohne im Netz

Charlize Theron (50) sorgt mit einem freizügigen Netzauftritt für staunende Blicke: Kurz vor der London-Premiere des Blockbusters "Die Odyssee" postet die Schauspielerin auf Instagram ein Oben-ohne-Foto, das es in sich hat. Auf der Aufnahme sitzt Charlize nur mit einem Handtuch um die Hüften da, die Arme strategisch vor der Brust verschränkt, das Bild ist schlicht mit "@theodysseymovie" betitelt. Zu sehen ist sie mit streng zurückgestecktem Haar, natürlichem Make-up, knallrotem Lippenstift und funkelnden Diamantohrringen. Später erscheint der Hollywoodstar dann zur großen Premiere in London in einem schwarzen, rückenfreien Givenchy-Halterkleid mit voluminösen weißen Handschuhen – ein kompletter Lookwechsel, der ihren glamourösen Promo-Auftritt für den Kinostart am 17. Juli 2026 perfekt macht.

Der gewagte Schnappschuss ist kein Zufall, sondern reiht sich in eine Reihe sehr offenherziger Aussagen ein, die Charlize zuletzt über ihr Liebesleben gemacht hat. In der Webshow "SubwayTakes" von Kareem Rahma sprach die Oscarpreisträgerin ganz ungeschminkt über ihre Vorstellungen von Intimität – und ließ dabei kaum ein Blatt vor den Mund. Sie verriet, dass sie es überhaupt nicht leiden kann, wenn ein Mann ihr sagt, er wolle "Liebe mit ihr machen", und bezeichnete solche Sätze als absoluten Abturner. Statt romantischer Phrasen wünsche sie sich klare Worte, erklärte die "Mad Max: Fury Road"-Darstellerin in der U-Bahn-Show lachend und betonte, dass viele Frauen ihrer Meinung nach ganz ähnlich empfinden.

Auch über ihr Liebesleben im Allgemeinen hat Charlize zuletzt offen gesprochen – so etwa im Podcast "Call Her Daddy" bei Moderatorin Alex Cooper (31). Dort erklärte sie, dass sie Beziehungen heutzutage sehr realistisch betrachte: "Es liegt nicht daran, dass ich keine Beziehungen möchte, aber ich sehe die Dinge so, wie sie sind. Wenn ich jemanden kennenlerne, erkenne ich ziemlich schnell, wohin das führen wird." Früher habe sie dazu geneigt, sich in Partnerschaften selbst zu verlieren und Narzissten anzuziehen. Heute setzt die zweifache Mutter klare Prioritäten: "Wer hat verdammt noch mal Zeit für Dates und Rasieren und Waxing und Make-up? Ich habe zwei Kinder, die zur Schule müssen."

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron, Juli 2026

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Getty Images Charlize Theron bei der London-Premiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square, Juli 2026

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre Töchter zum Muttertag 2026