Charlize Theron begeistert mit Look auf "Odyssee"-Premiere

Charlize Theron (50) zeigte sich bei der New-York-Premiere von Christopher (55) Nolans Epos "The Odyssey" strahlend und legte einen atemberaubenden Auftritt hin. Die Oscarpreisträgerin erschien in einem gewagten weißen Blazer-Minikleid mit tiefem Ausschnitt und kurzer Saumlänge. Unter dem Look blitzte zarte Spitze hervor, dazu kombinierte der Hollywoodstar weiße, verzierte Stilettos. Das Magazin People begleitete die Premiere in der US-Metropole – und die Schauspielerin wirkte sichtlich selbstbewusst, obwohl ihr Aussehen zuletzt heiß diskutiert wurde.

Der elegante Monochrom-Look war bis ins Detail durchdacht: Zu dem blazerähnlichen Minikleid mit skulpturaler Schleife an der Taille trug Charlize funkelnden Schmuck von Tiffany & Co. – eine glitzernde Diamant-Gold-Chokerkette, passende Statement-Ohrringe und einen auffälligen Cocktailring. Ihr blonder Bob fiel in weichen Wellen, das Make-up setzte auf strahlenden Teint, betonte Augen und einen kräftigen Beeren-Lippenstift. Das Netz feierte ihren Auftritt: Fans schwärmten in Kommentaren von einem "zeitlosen" und "atemberaubenden" Look und bezeichneten sie als "Inbegriff von Eleganz".

Der Auftritt folgt auf die Debatte rund um Charlizes Erscheinungsbild bei der Paris-Premiere des Films Anfang Juli, bei der ihre schlanke Figur für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Damals hatte die Schauspielerin mit einem Instagram-Post reagiert, auf dem sie ihre Mahlzeiten in New York zeigte – laut dem Magazin People versehen mit der augenzwinkernden Bildunterschrift: "Ihr habt mir gesagt, ich soll essen... Danke für das beste Essen in NYC." Die Oscarpreisträgerin, die unter anderem für ihre Rolle in "Monster" bekannt ist, ist Mutter von zwei Kindern.

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Imago Premiere von "The Odyssey" in New York: Charlize Theron am AMC Lincoln Square

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Imago Bei der Premiere von The Odyssey in New York: Charlize Theron in Dior mit Schmuck von Tiffany

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Getty Images Charlize Theron in Paris