Charlize Theron macht eine pikante Bemerkung über Matt Damon

Charlize Theron (50) hat in einem Interview mit Entertainment Tonight eine ziemlich freizügige Bemerkung über ihren verheirateten Co-Star Matt Damon (55) fallen lassen. Beide spielen gemeinsam in Christopher Nolans (55) neuem Epos Die Odyssee, das gerade in den Kinos läuft und zu einem echten Kassenschlager geworden ist. Matt verkörpert darin den legendären griechischen König Odysseus und legte für die Rolle eine beeindruckende körperliche Transformation hin – und genau das brachte Charlize beim Schwärmen nicht mehr zum Verstummen.

Für die Rolle soll Matt rund 15 Kilogramm abgenommen haben – und das blieb seiner Kollegin natürlich nicht verborgen. "Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn ohne die Rüstung gesehen. Er ist unglaublich. Unglaublich", schwärmte Charlize. Noch einen drauf setzte sie mit den Worten: "Ich starre ihn so komisch an. Ich schaue gerade auf seinen Hintern. Das sollte ich nicht tun! Das ist einfach falsch. Er sah fantastisch aus, ja." Im Film spielen die beiden ein Liebespaar: Charlize verkörpert die Nymphengöttin Kalypso, die Odysseus sieben Jahre lang auf ihrer Insel festhält.

Für Charlize und Matt ist "Die Odyssee" nicht ihr erstes gemeinsames Filmprojekt. Bereits vor 26 Jahren standen sie gemeinsam für Robert Redfords (†89) "The Legend of Bagger Vance" vor der Kamera. Privat ist Matt seit über 20 Jahren mit Luciana Barroso (49) verheiratet, mit der er drei gemeinsame Töchter hat. Außerdem ist er Stiefvater von Lucianas ältester Tochter Alexia. Charlize hingegen ist alleinstehend und zieht ihre zwei adoptierten Töchter gemeinsam mit ihrer Mutter Gerda Maritz auf. "Die Odyssee" läuft derweil äußerst erfolgreich: Bereits in den ersten vier Tagen spielte der Film bei einem Budget von 250 Millionen US-Dollar satte 264 Millionen US-Dollar (219.452.247 Euro) Gewinn ein.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charlize Theron und Matt Damon

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York City, präsentiert von Universal Pictures, am 14. Juli 2026