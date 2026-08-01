Charlize Theron zieht in Spitzenkleid alle Blicke auf sich

Charlize Theron (50) hat jetzt nach der Premiere in New York auch bei einem Auftritt in Peking für Aufsehen gesorgt. Die 50-Jährige erschien dort zusammen mit Regisseur Christopher Nolan (56) und Kollege Matt Damon (55) zu einem Meet and Greet anlässlich des Films "The Odyssey" – und stahl dabei mit ihrem Look eindeutig die Show. Die Schauspielerin trug laut dem Hello Magazine ein atemberaubendes schwarzes Spitzenkleid aus dem Haus Givenchy, das aus der Herbstkollektion 2026 von Kreativdirektorin Sarah Burton stammt. Dazu kombinierte sie Schmuck von Tiffany & Co., dessen Wert bei mehr als 43.000 Euro liegen soll.

Das Kleid punktete mit einem gewagten Neckholder-Ausschnitt, der fast bis zur Taille reichte, und mit Paneelen aus schwarzer und dunkelblauer Spitze, die von silbernen Details eingerahmt wurden. Besonders auffällig war der dreidimensionale Rock, der den Stoff wie schwebend um ihre Hüften wirken ließ. Mehrere Schlitze sorgten dafür, dass Charlizes Beine und ein Paar zierliche schwarze Riemchensandalen ins Bild rückten. Die silbernen Schmuckstücke von Tiffany griffen die metallischen Akzente des Kleides auf: Die Schauspielerin trug HardWear-Ohrringe, zwei Elsa Peretti Bone Cuffs – je einen an jedem Handgelenk – sowie mehrere passende Ringe. Matt erschien derweil in einem hellbeigen Anzug über einem offen getragenen weißen Hemd, Christopher setzte ebenfalls auf einen hellen Look und kombinierte seinen Anzug mit einer dunkelblauen Krawatte.

Bei "The Odyssey" handelt es sich um Christophers neueste Produktion, die als sein bisher ambitioniertestes Projekt gilt. Der Film basiert auf Homers antikem griechischen Epos und folgt Odysseus auf seiner gefahrvollen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Gedreht wurde ausschließlich mit IMAX-Kameras. Neben Charlize und Matt sind in dem Film unter anderem auch Anne Hathaway (43), Tom Holland (30), Zendaya (29), Robert Pattinson (40) und Lupita Nyong'o (43) zu sehen.

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Getty Images Matt Damon und Charlize Theron beim Meet & Greet zu "The Odyssey" in Beijing, Juli 2026

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Getty Images Charlize Theron beim Meet & Greet zu "The Odyssey" in Beijing, Juli 2026

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris