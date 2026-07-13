Charlize Theron kontert Wirbel um ihren Gewichtsverlust

Charlize Theron (50) hat auf die Diskussionen rund um ihr Aussehen reagiert – und das auf ihre ganz eigene Art. Nachdem die Schauspielerin bei der Paris-Premiere von Christopher Nolans (55) neuem Film "The Odyssey" deutlich schlanker wirkte und damit eine hitzige Debatte im Netz auslöste, meldete sich die 50-Jährige jetzt auf Instagram zu Wort. Sie teilte dort ein Foto von ihrem Essen und schrieb dazu mit einem Augenzwinkern: "Ihr habt mir gesagt, ich soll essen... Danke für das beste Essen in NYC."

Charlize äußerte sich dabei nicht direkt zu den Spekulationen, doch der Zeitpunkt des Posts blieb den Fans nicht verborgen. Nach Auftritten auf dem roten Teppich in Paris hatten Videos von ihr in sozialen Medien die Runde gemacht. Manche User beschrieben ihr Erscheinungsbild als besorgniserregend, andere spekulierten darüber, ob sie Abnehmmedikamente wie Ozempic nehme – Belege dafür gibt es jedoch nicht. Viele Fans stellten sich schützend vor die Schauspielerin: "Moment mal, tun wir so, als wäre sie nicht absolut wunderschön?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte, dass "Menschen nun mal altern". Auch ihr Humor kam gut an: "Ich habe mich immer gefragt, ob Stars die Kommentare lesen und sehen, wie sich alle wegen ihres Gewichts sorgen. Ich liebe deinen Sinn für Humor! Brillante Schauspielerin", schrieb ein Fan unter den Post, wie Hello! berichtet.

Charlize ist derzeit für "The Odyssey" im Einsatz, Christopher Nolans epische Verfilmung von Homers gleichnamigem Werk. Darin spielt sie die Figur Calypso – an der Seite von Stars wie Matt Damon (55), Zendaya (29), Anne Hathaway (43), Tom Holland (30) und Robert Pattinson (40). Die gebürtige Südafrikanerin gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods und gewann für ihre Rolle in "Monster" im Jahr 2004 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Privat lebt sie mit ihren zwei Adoptivtöchtern in Los Angeles.

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Getty Images Charlize Theron bei der Paris-Premiere von "The Odyssey" 2026

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Getty Images Charlize Theron bei der London-Premiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square, Juli 2026

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Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Odyssey" in Paris