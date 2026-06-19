Laut Fans: Ist das die beste Bachelors-Staffel überhaupt?

Sieben Folgen, zwei Bachelors und jede Menge Begeisterung: Die aktuelle Staffel von Die Bachelors auf RTL+, um die sich schon jetzt Gerüchte um den Ausgang ranken, kommt bei den Zuschauern offenbar hervorragend an. Sebastian Paul und Tim Reitz suchen in der traumhaften Kulisse Südafrikas nach der großen Liebe. Dabei haben sie nicht nur die Herzen der Kandidatinnen, sondern auch die der Fans der Datingshow im Sturm erobert. Auf Instagram häufen sich die positiven Kommentare, und viele sprechen bereits jetzt von der besten Staffel, die es je gab.

Die Begeisterung der Zuschauer ist kaum zu übersehen. Unter den Beiträgen zur Show finden sich immer wieder Kommentare wie "Die beste Staffel ever" oder "Bitte den Schnitt und die Länge beibehalten – beste Staffel von allen bisher". Gelobt werden dabei nicht nur Stimmung und Machart der Folgen, sondern auch die beiden Bachelors selbst. "Können wir bitte mal festhalten, dass die beiden Bachelors die besten aller Zeiten sind? Einfach zu 100 Prozent authentisch und sympathisch", schwärmt ein Fan auf Instagram. Auch die Spannung kommt nicht zu kurz: "Ich bin so gespannt, was passiert... Die Staffel ist richtig spannend", schreibt eine weitere begeisterte Zuschauerin.

Für Drama ist in der aktuellen Staffel auch gesorgt. In der siebten Folge hatte Sebastian einen handfesten Aufreger geliefert, als er mitten in der Nacht der Rosen die Rosenvergabe verweigerte. Er schickte die verblüfften Kandidatinnen kurzerhand aus der Villa, während er seine Gedanken ordnen wollte. Wie es weitergeht und welche Frauen am Ende noch im Rennen um das Herz der beiden Bachelors sind, dürften die Fans kaum erwarten können.

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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