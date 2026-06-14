"Die Bachelors" abgebrochen: Könnte Vertragsstrafe drohen?

Während Sebastian Paul und Tim Reitz aktuell bei Die Bachelors auf der Suche nach der großen Liebe sind, sorgen hartnäckige Gerüchte für Aufsehen: Berichten zufolge soll Sebastian die Kuppelshow freiwillig verlassen haben, weil er sich bereits so stark in eine Kandidatin verliebt habe, dass er weder weitere Dates wahrnehmen noch weitere Rosen vergeben wollte. Auch Ex-Bachelor Felix Stein (34) hat von den Spekulationen gehört. Konkrete Informationen liegen ihm nach eigenen Angaben jedoch nicht vor. Gegenüber dem Berliner Kurier erklärt er: "Ich kann nicht viel dazu sagen. Wenn’s passiert ist und die beiden noch zusammen sind, ist es umso besser. Das ist ja der Grund, aus dem man in die Sendung geht."

Ob dabei ein Vertragsbruch vorliege, könne er nicht einschätzen – er selbst habe sich mit dem Gedanken, die Produktion vorzeitig zu verlassen, nur wegen seines Sohnes beschäftigt. "Das hat man im TV aber nicht gesehen. Die Produktion hat das gut geregelt, sodass es mir dann auch gut ging", verrät Felix. Trotzdem blickt er ernüchtert auf seine Teilnahme zurück. Sein eigenes Liebesglück blieb aus: Erst stieg Favoritin Paulina aus, dann scheiterte die Beziehung zu Seyma nach dem Finale. "Mein Misstrauen ist in der Hinsicht noch größer geworden. Es passiert zwar, dass man sich verliebt, aber ich denke, die Leute gehen da aus den unterschiedlichsten Gründen rein", erklärt der Ex-Rosenkavalier. Er sei schlicht nicht der Typ dafür, sich im Fernsehen zu verlieben.

Bereits vor rund drei Monaten kamen erste Gerüchte auf: Laut der Bild-Zeitung soll Sebastian der Produktion gesagt haben, dass er seine Traumfrau bereits gefunden habe. Ein solcher Ausstieg aus Liebesgründen wäre eine Premiere in der Geschichte des Formats gewesen. RTL äußerte sich damals zurückhaltend und erklärte: "Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen rund um den Verlauf von 'Die Bachelors'." Besonders brisant: Der angebliche Rückzug soll erst spät in der Staffel erfolgt sein – deshalb rückte kein neuer Bachelor nach, sodass im Finale nur Tim Reitz die letzte Rose vergeben hätte.

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Felix Stein, ehemaliger Bachelor

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Anzeige