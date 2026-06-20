Nach längerer Netzpause: Eric Stehfest meldet sich zu Wort

Lange war es still um Eric Stehfest (37) auf Social Media – jetzt ist der Schauspieler zurück und erklärt seinen Fans, warum er sich so lange nicht gemeldet hat. In einem entspannten Instagram-Video aus der Hängematte wandte sich Eric jetzt an seine Community und ließ sie wissen, was in der Zwischenzeit los war. Der Grund für seine Abwesenheit: Er war für eine neue TV-Show unterwegs, über die er noch nicht viele Details verraten kann. "Ich war jetzt bis vor Kurzem in einer TV-Show, etwas länger unterwegs", erklärt er in dem Clip.

Über das Projekt selbst hält sich Eric noch bedeckt. Er verrät lediglich, dass er dabei "tolle neue Kollegen" kennengelernt habe, und appelliert an seine Follower: "Seid auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch kommt, aber ich halte euch auf dem Laufenden." Neben dem beruflichen Ausflug spricht der Schauspieler, dessen Kennenlernphase mit Franziska Temme (31) schon wieder vorbei ist, auch die persönliche Seite seines Lebens an. "Auf privater Ebene herausfordernde Zeiten", gibt er zu, ohne Details zu nennen. Es stünden noch wichtige Ereignisse an, und er gesteht: "Dann hoffe ich, dass bald, ja, ein bisschen mehr Ruhe wieder in mein Leben reinkommt."

Zuletzt war Eric in der Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen" zu sehen – an der Seite seiner Ex-Frau Edith Stehfest (30). Die beiden waren von 2019 bis 2023 verheiratet. Eric, der auch als Autor tätig ist und unter anderem sein Buch "9 Leben" veröffentlicht hat, in dem er offen über seine Drogenvergangenheit schrieb, ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Christian "Chris" Lehmann in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von Promis unter Palmen im Cinenova Kino in Köln, 04.02.2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

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Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026