Sorgerechtsstreit: Edith Stehfest muss Drogentests machen

Edith Stehfest (30) hat sich in einem Interview mit Ramon Wagner offen über den laufenden Sorgerechtsstreit mit ihrem Noch-Ehemann Eric Stehfest (37) geäußert. Dabei enthüllte die Schauspielerin in dem YouTube-Clip, dass im Zuge des Verfahrens Regeln für sie auferlegt wurden – darunter regelmäßige Drogentests, denen sie sich seitdem unterzieht. Die Tests seien bislang alle negativ ausgefallen, betonte sie. Mit ihrer Offenheit will sie klarstellen, dass es für bestimmte Vorwürfe gegen sie schlicht keine Beweise gebe.

Im Gespräch schilderte Edith auch den bisherigen Stand des Verfahrens: Ein erstes einstweiliges Verfahren, das Eric eingereicht hatte, um das Sorge-, Umgangs- und Aufenthaltsbestimmungsrecht zu erlangen, scheiterte. Die zuständige Richterin habe keinen Grund für eine Änderung der Sorgerechtsregelung gesehen und Edith als stets kooperativ und offen beschrieben. Die Drogentests seien auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt, erklärte sie. Für die Schauspielerin sind sie eine Möglichkeit, Richtern, dem Jugendamt und allen Beteiligten zu zeigen, dass bloße Aussagen nicht der Realität entsprechen müssen – und das Thema endlich abzuschließen. "Ich mache das, damit ich dieses Thema endlich abhaken kann", so Edith gegenüber Ramon Wagner.

Der Sorgerechtsstreit zwischen den beiden hatte zuletzt öffentlich für Aufsehen gesorgt. Eric hatte sich auf Instagram gegen Vorwürfe gewehrt, er wolle Edith die gemeinsamen Kinder entziehen und kämpfe um das alleinige Sorgerecht. Das Ex-Paar war mehrere Jahre verheiratet und hat zwei Kinder zusammen. Eric machte in der Vergangenheit öffentlich, an einer wahnhaften paranoiden Schizophrenie erkrankt zu sein – auf diesen Umstand bezog sich auch Edith im Interview, als sie erklärte, warum es ihr wichtig sei, den Vorwürfen mit handfesten Beweisen entgegenzutreten.

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, TV-Bekanntheit

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Imago Edith Stehfest bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020