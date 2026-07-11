Wie in "Titanic": Eric Stehfest postet Turtelvideo mit Sarah

Eric Stehfest (37) sorgt derzeit mit einem besonders romantischen Instagram-Clip für Herzklopfen bei seinen Fans: Gemeinsam mit seiner Partnerin Sarah Scheil lässt der Schauspieler auf einem Boot eine der berühmtesten Filmszenen der Welt aufleben. In dem Video steht Eric dicht hinter Sarah, umfasst liebevoll ihre Taille und blickt mit ihr über das Wasser – ganz im Stil der ikonischen Szene aus dem Filmklassiker Titanic. Die Kamera fängt das verliebte Duo in innigen Momenten ein, während im Hintergrund die idyllische Kulisse vorbeizieht und die Stimmung zwischen den beiden kaum romantischer sein könnte.

Damit ist der kleine Liebesfilm aber noch nicht zu Ende: Kurz darauf hebt Eric seine Sarah sogar hoch, trägt sie buchstäblich auf Händen und drückt ihr einen leidenschaftlichen Kuss auf. Zu dem Clip teilt der Realitystar einen augenzwinkernden Kommentar und schreibt: "'Eric, ich fliege.' Ich wollte schon immer mal 'Titanic' nachspielen und endlich habe ich die Frau gefunden, die mich mit auf die Tür lassen würde, wenn das Schiff sinkt und mich nicht erfrieren lässt." In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche Herz-Emojis und liebevolle Nachrichten. Viele User feiern die romantische Geste und das offensichtliche Glück des Paares.

Für Eric und Sarah ist der Pärchenclip nur der nächste öffentliche Liebesbeweis in einer Beziehung, die der Schauspieler bereits als sehr ernst beschreibt. Der TV-Star hatte vor Kurzem erzählt, dass er in der Verbindung mit Sarah seine große Liebe gefunden hat und sich eine gemeinsame Zukunft an ihrer Seite wünscht. Auch in den sozialen Netzwerken präsentieren sich die beiden immer wieder vertraut, teilen gemeinsame Selfies, Alltagsszenen und Einblicke in ihre Zweisamkeit. Eric sprach sogar von Heirat.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026