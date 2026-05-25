Stefan Mross' Partnerin Eva macht ihre Krebsvorstufe publik

Für Stefan Mross (50) und seine Partnerin Eva Luginger waren die vergangenen Monate eine echte Belastungsprobe. Wie die Sängerin gegenüber Bild offen berichtete, wurde bei ihr im Herbst 2025 eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. "Ich war längere Zeit in der Klinik. Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann", erklärte Eva. Für den Musiker Stefan war sie in dieser schweren Zeit ein wichtiger Halt – und umgekehrt.

Die Erkrankung hatte auch Auswirkungen auf Stefans beruflichen Alltag. Wegen Evas Klinikaufenthalten musste er 2025 kurzfristig immer wieder Termine absagen. Doch die Erfahrung habe das Paar auch enger zusammengebracht, wie Stefan erklärte: "Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft." Und dieser Blick fällt für ihn klar auf seine Partnerin: "Eva ist mein wichtigster Mensch. Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften." Die Volksmusiksendung "Immer wieder sonntags", die er seit vielen Jahren moderiert, läuft nämlich im Sommer aus.

Eva selbst nimmt die einschneidenden Folgen der Erkrankung bemerkenswert gefasst. Keine eigenen Kinder bekommen zu können, empfindet sie nicht als Verlust: "Es war für mich nie ein Thema, dass ich eigene Kinder möchte. Umso mehr freue ich mich, dass wir Stefans drei Kinder in unserem Leben haben." Dass die beiden ohnehin viel Zeit miteinander verbringen, bestätigt Eva ebenfalls – sie seien "rund um die Uhr und jeden Tag" zusammen, und das funktioniere "super".

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Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024

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